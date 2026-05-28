Optik will gegen Wismar den Heimabschluss und das Jubiläum feiern

Der 14. Platz könnte im Fall eines Erfolgs des 1. FC Lok Leipzig in der Relegation gegen die Würzburger Kickers sogar noch über ein Entscheidungsspiel zum Klassenerhalt reichen. Fest steht bereits, dass FC Viktoria 1889 Berlin und S.D. Croatia Berlin absteigen und Hertha 03 Zehlendorf nach zwei Jahren Regionalliga in die Oberliga zurückkehrt.

Für die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch geht es mit Ruhe in den Saisonabschluss. Rathenow steht mit 36 Punkten und 40:46 Toren auf Rang elf, Wismar mit 40 Punkten und 55:54 Toren auf Rang neun. Weil nur noch Tennis Borussia Berlin und SG Dynamo Schwerin den letzten Abstiegsplatz unter sich ausmachen, ist der Ligaverbleib von Optik gesichert.

Der späte Punktgewinn

Rathenow geht mit einem Remis in die Partie. Beim 1:1 in Berlin geriet Optik vor 131 Zuschauern durch Ismael Aseko in der 42. Minute in Rückstand. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Baran Derin in der 84. Minute spielte Rathenow in Überzahl und kam noch zum Ausgleich. Ali Ihsan Keles traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Dieser Punkt war der letzte Schritt zum nun auch rechnerisch feststehenden Klassenerhalt.

Das Hinspiel als Hinweis

Auch das erste Duell der Saison war eng. In Wismar lag Rathenow bis in die Schlussphase zurück, nachdem Joey Schierbaum in der 72. Minute das 1:0 für Anker erzielt hatte. Optik antwortete spät: Christiantus Nnanna Onu traf in der 90. Minute zum 1:1. Für Rathenow ist das Rückspiel damit auch die Gelegenheit, nach dem späten Punktgewinn im Hinspiel nun im eigenen Stadion nachzulegen.

Jubiläum und Ausblick

Die Partie fällt für Rathenow in besondere Tage. Laut Urkunde wurde der Verein am 28. Mai 1991 offiziell gegründet; als Nachfolger der BSG Motor Rathenow zunächst als SV Optik entstanden, schrieb der FSV Optik Rathenow seitdem seine Geschichte im überregionalen Fußball.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die personelle Konstanz: Seit Beginn arbeitet der Verein mit demselben Trainer, Ingo Kahlisch.

Am 4. Juli lädt Rathenow zudem den 1. FC Union Berlin zu einem Freundschaftsspiel ins Stadion Vogelgesang ein. Anlass sind das 35-jährige Bestehen, der erreichte Klassenerhalt in der Oberliga sowie der Saisonabschluss beziehungsweise Auftakt.