Optik Rathenow verabschiedet sich mit Last-Minute-Sieg Im letzten Heimspiel 2022 holen die Havelländer wichtige drei Punkte

Erfolgreiches letztes Heimspiel für den FSV Optik Rathenow. Gegen den FC Mecklenburg Schwerin gab es einen hart erkämpfte Last-Minute-Sieg. Schon im ersten Abschnitt hätten die Gastgeber mehr als den einen Treffer von Shpetim Xhaka erzielen können. Shai Neal, Ali Gündogdu oder der Torschütze hatte jeweils zwei weitere Gelegenheiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. So ging es mit einem knappen Ergebnis in die Pause.

Direkt nach dem Seitenwechsel wurde den durchaus nicht schlecht agierenden Gäste direkt ein Elfmeter zugewiesen. Der Ausgleich stellte die Partie ein wenig auf den Kopf, sorgte aber für keinen Bruch im Spiel des FSV. Die Mannschaft von Ingo Kahlisch drückte weiter auf den Siegtreffer - und wurde in der letzten Minute belohnt. Shai Neal war der umjubelte Held. Der Trainer gab anschließend zu Protokoll: „Das Spiel war sehr spanend bis zum Schluss. Aber trotzdem war es ein hochverdienter Sieg. Alles andere wäre auch sehr bitter gewesen“.