Optik Rathenow unterliegt Tabellenführer Tasmania deutlich

Vor 51 Zuschauern unterlag der FSV Optik Rathenow heute in der NOFV.Oberliga Nord dem Tabellenführer SV Tasmania Berlin mit 1:4. Nima Amiri erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Tasmania entscheidet die Partie noch vor der Pause.

Tasmania setzt frühe Akzente Bereits in der 9. Minute musste der FSV Optik Rathenow den ersten Rückschlag hinnehmen. Pedro Vitor Cruz Magalhaes brachte den Tabellenführer mit 1:0 in Führung. Optik suchte dennoch weiter nach eigenen Wegen nach vorn und zeigte sich mutig. Dieser Mut wurde belohnt: In der 22. Minute traf Nima Amiri zum 1:1-Ausgleich. Der Treffer zeigte, dass der FSV Optik Rathenow auch gegen die Spitzenmannschaft der Liga nicht zurückschreckte.

Tasmania schlägt doppelt zurück

Doch der Tabellenführer präsentierte sich effizient. In der 32. Minute brachte Nathaniel Amamoo den SV Tasmania Berlin erneut in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 45.+3 Minute auf 3:1. Damit ging der FSV Optik Rathenow mit einem deutlichen Rückstand in die Pause, obwohl das Team in mehreren Phasen gut im Spiel war.

Entscheidung nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang zeigte der FSV Optik Rathenow Einsatz und versuchte, das Spiel offen zu halten. Doch Tasmania blieb dominant. In der 57. Minute traf Nathaniel Amamoo zum 4:1 und setzte den Schlusspunkt der Partie. Trotz aller Bemühungen gelang es Optik nicht mehr, heranzukommen.

Einordnung der Tabellensituation

Mit der Niederlage beendet der FSV Optik Rathenow das Fußballjahr 2025 auf Rang 13 der NOFV-Oberliga Nord. Nach 16 Spielen stehen fünf Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis beträgt 24:31, die Punktausbeute 19 Zähler.

Abschluss des Fußballjahres 2025

Das 1:4 in Berlin markiert das letzte Spiel des FSV Optik Rathenow im Jahr 2025. Die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch verabschiedet sich mit einem kämpferischen, wenn auch schwierigen Auftritt beim Tabellenführer aus dem Kalenderjahr. Mit 19 Punkten geht der Blick nun auf die Rückrunde, in der der FSV Optik Rathenow weiter Boden gutmachen möchte.