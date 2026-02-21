Optik Rathenow und Stahl Brandenburg trennen sich 2:2 im Testduell

In einer Phase der Saison, in der jeder Rhythmusverlust die sportliche Substanz gefährden kann, suchte der FSV Optik Rathenow unter Trainer Ingo Kahlisch den sportlichen Vergleich. Da das ursprünglich angesetzte Punktspiel witterungsbedingt entfallen musste, trat der Oberligist zu einem Testspiel heute gegen die BSG Stahl Brandenburg an. Vor der Kulisse von 58 Zuschauern entwickelte sich eine Begegnung, die trotz des freundschaftlichen Charakters eine hohe Intensität und dramatische Wendungen offenbarte. Das schlussendliche 2:2-Unentschieden gegen den Vertreter aus der Brandenburgliga spiegelt ein Duell wider, in dem beide Offensivreihen ihre Momente suchten, während die Defensivabteilungen und Torhüter in den entscheidenden Augenblicken im Fokus standen.
Ein Blitzstart und die prompte Antwort der Gäste
Die Partie im Zeichen der Überbrückung des spielfreien Wochenendes begann für die Rathenower verheißungsvoll. Bereits in der 3. Spielminute gelang es Luka Zdep, die Weichen früh auf Erfolg zu stellen. Sein Treffer zum 1:0 markierte den Auftakt einer Begegnung, in der die Gastgeber zunächst ihre Ambitionen unterstrichen. In der 30. Minute nutzte Sebastian Hoyer eine Gelegenheit zum Ausgleich für die Gäste aus Brandenburg.
Die Dramatik vom Elfmeterpunkt auf beiden Seiten
Fußballerische Dramatik definierte sich an diesem Tag maßgeblich über die Elfmeter. Zunächst bot sich der BSG Stahl Brandenburg die große Chance, das Spiel komplett zu drehen. In der 24. Minute trat Nils Müller zu einem Handelfmeter an, doch er scheiterte bei dem Versuch, die Führung für die Brandenburger zu erzielen. Nur wenig später bot sich das identische Szenario auf der Gegenseite. In der 43. Minute war es Salih Aktürk, der für den FSV Optik Rathenow die Verantwortung bei einem Foulelfmeter übernahm. Doch auch er fand seinen Meister in Torwart Felix Baitz, der den Strafstoß parierte und damit verhinderte, dass Rathenow mit einem psychologischen Vorteil direkt vor dem Pausenpfiff davonziehen konnte. Diese vergebenen Chancen auf beiden Seiten verliehen der sachlich geführten Partie eine zusätzliche emotionale Note.
Erneute Führung und der späte Ausgleich durch Cante
Trotz des verschossenen Elfmeters zeigten sich die Rathenower unbeeindruckt und suchten weiterhin den Weg nach vorne. In der 38. Minute belohnte José Luis Alejandro Aedo die Bemühungen der Hausherren mit dem Treffer zum 2:1. Mit dieser knappen Führung im Rücken versuchte der Oberligist, das Spiel zu kontrollieren und das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Die Brandenburger Gäste bewiesen jedoch Stehvermögen und drängten in der Schlussphase auf den erneuten Ausgleich. In der 76. Minute gelang es schließlich Ibraima Cante, das Leder zum 2:2-Endstand im Netz unterzubringen. Damit endete ein Testspiel, das beiden Mannschaften aufzeigte, wo in der Abstimmung noch Potenziale liegen und wie wichtig die Effizienz in der Chancenverwertung bleibt.
Witterungsbedingte Absage erzwingt den Testlauf
Dass dieses Testspiel überhaupt stattfand, war den äußeren Umständen geschuldet. Ursprünglich war das Oberliga-Punktspiel der Rathenower beim SV Siedenbollentin angesetzt. Die Platzverhältnisse ließen eine Austragung dieser Partie jedoch nicht zu, weshalb die Begegnung abgesagt wurde. Nachholtermin ist am Samstag, 28.03.2026, um 13 Uhr.
Der Fokus auf das kommende Duell in der Oberliga
Nach diesem intensiven Vergleich richtet sich der Blick nun unmittelbar auf den regulären Spielbetrieb in der NOFV-Oberliga Nord. Am Samstag, 28.02.2026, steht für die Mannschaft von Ingo Kahlisch ein richtungsweisendes Heimspiel an. Um 14 Uhr wird der BSV Eintracht Mahlsdorf im Stadion am Vogelgesang erwartet. Nach den Erkenntnissen aus dem Remis gegen Brandenburg wird es darauf ankommen, die Defensive gegen den Berliner Kontrahenten zu stabilisieren und die Chancen, die sich bieten, konsequenter zu nutzen als am heutigen Nachmittag. Die Bedeutung dieser kommenden Begegnung ist für den weiteren Saisonverlauf kaum zu unterschätzen, da Rathenow jeden Zähler benötigt, um die sportlichen Ziele in der Oberliga zu zementieren.