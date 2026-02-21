Optik Rathenow und Stahl Brandenburg trennen sich 2:2 im Testduell

Die Partie im Zeichen der Überbrückung des spielfreien Wochenendes begann für die Rathenower verheißungsvoll. Bereits in der 3. Spielminute gelang es Luka Zdep, die Weichen früh auf Erfolg zu stellen. Sein Treffer zum 1:0 markierte den Auftakt einer Begegnung, in der die Gastgeber zunächst ihre Ambitionen unterstrichen. In der 30. Minute nutzte Sebastian Hoyer eine Gelegenheit zum Ausgleich für die Gäste aus Brandenburg.

Die Dramatik vom Elfmeterpunkt auf beiden Seiten

Fußballerische Dramatik definierte sich an diesem Tag maßgeblich über die Elfmeter. Zunächst bot sich der BSG Stahl Brandenburg die große Chance, das Spiel komplett zu drehen. In der 24. Minute trat Nils Müller zu einem Handelfmeter an, doch er scheiterte bei dem Versuch, die Führung für die Brandenburger zu erzielen. Nur wenig später bot sich das identische Szenario auf der Gegenseite. In der 43. Minute war es Salih Aktürk, der für den FSV Optik Rathenow die Verantwortung bei einem Foulelfmeter übernahm. Doch auch er fand seinen Meister in Torwart Felix Baitz, der den Strafstoß parierte und damit verhinderte, dass Rathenow mit einem psychologischen Vorteil direkt vor dem Pausenpfiff davonziehen konnte. Diese vergebenen Chancen auf beiden Seiten verliehen der sachlich geführten Partie eine zusätzliche emotionale Note.

Erneute Führung und der späte Ausgleich durch Cante

Trotz des verschossenen Elfmeters zeigten sich die Rathenower unbeeindruckt und suchten weiterhin den Weg nach vorne. In der 38. Minute belohnte José Luis Alejandro Aedo die Bemühungen der Hausherren mit dem Treffer zum 2:1. Mit dieser knappen Führung im Rücken versuchte der Oberligist, das Spiel zu kontrollieren und das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Die Brandenburger Gäste bewiesen jedoch Stehvermögen und drängten in der Schlussphase auf den erneuten Ausgleich. In der 76. Minute gelang es schließlich Ibraima Cante, das Leder zum 2:2-Endstand im Netz unterzubringen. Damit endete ein Testspiel, das beiden Mannschaften aufzeigte, wo in der Abstimmung noch Potenziale liegen und wie wichtig die Effizienz in der Chancenverwertung bleibt.

Witterungsbedingte Absage erzwingt den Testlauf

Dass dieses Testspiel überhaupt stattfand, war den äußeren Umständen geschuldet. Ursprünglich war das Oberliga-Punktspiel der Rathenower beim SV Siedenbollentin angesetzt. Die Platzverhältnisse ließen eine Austragung dieser Partie jedoch nicht zu, weshalb die Begegnung abgesagt wurde. Nachholtermin ist am Samstag, 28.03.2026, um 13 Uhr.