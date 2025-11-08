Optik Rathenow trotzt Favorit TeBe Berlin ein Remis ab

Frühe Führung weckt Hoffnung

Der FSV Optik Rathenow legte gegen den favorisierten Hauptstadtklub mutig los. Schon in der Anfangsphase setzten die Gastgeber um Trainer Ingo Kahlisch offensive Akzente. In der 14. Minute belohnte sich das Team: Christiantus Nnanna Onu traf zur umjubelten 1:0-Führung. Der Treffer wirkte wie ein Signal – Rathenow spielte mit Leidenschaft und verteidigte aggressiv.

TeBe gleicht aus – Spiel kippt vor der Pause

Doch Tennis Borussia Berlin kam nach rund einer halben Stunde besser ins Spiel. Der Druck der Gäste wuchs, und in der 39. Minute fiel der Ausgleich: Furkan Karabiyik traf zum 1:1.

Wechsel bringen neue Energie

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Ingo Kahlisch reagierte in der 66. Minute dreifach: José Luis Alejandro Aedo, Luka Zdep und Christiantus Nnanna Onu machten Platz für Rojan Saribas, Yunus Solak und Marcito Vicente. Die frischen Kräfte stabilisierten das Mittelfeld und sorgten für Entlastung. Tennis Borussia suchte weiterhin den Weg nach vorn, fand aber kaum Lücken.

Leidenschaft bis zum Schlusspfiff

In der Schlussphase brachte Kahlisch noch Enes Gök für Yohji Irvan Koré (89.). Mit vereinten Kräften stemmte sich Rathenow gegen den Druck der Berliner, die alles nach vorn warfen. Das 1:1 blieb bestehen – ein gerechtes Ergebnis nach einem intensiven Duell, in dem der FSV Optik Rathenow kämpferisch überzeugte.

Blick auf die Tabelle

Mit dem Punktgewinn steht der FSV Optik Rathenow auf Rang 14 der NOFV-Oberliga Nord. Nach zwölf Spielen stehen nun drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen zu Buche (16:24 Tore, 12 Punkte). Der Rückstand auf das gesicherte Mittelfeld bleibt gering, während Tennis Borussia Berlin mit 17 Punkten Sechster ist.

Ausblick auf das nächste Spiel

Am Sonntag, 16. November 2025, reist der FSV Optik Rathenow zum schweren Auswärtsspiel beim TuS Makkabi Berlin. Anstoß ist um 12 Uhr. Gegen den Tabellenzweiten wartet auf die Kahlisch-Elf erneut eine anspruchsvolle Aufgabe – doch der Punkt gegen TeBe dürfte Selbstvertrauen geben.