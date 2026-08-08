Optik Rathenow startet mit torlosem Remis gegen den Berliner AK

– Foto: Michel Grabowski

Der erste Spieltag der neuen Saison endet für den FSV Optik Rathenow mit einem 0:0 gegen den Berliner AK. Vor 183 Zuschauern im Stadion Vogelgesang bleibt die Partie torlos. Für Rathenow steht damit zum Saisonauftakt ein Punkt zu Buche.

Der FSV Optik Rathenow ist mit einem Unentschieden in die neue Saison der NOFV-Oberliga Nord gestartet. Im Stadion Vogelgesang trennte sich Rathenow vom Berliner AK mit 0:0. Nach dem Anpfiff um 14 Uhr stand am Ende auf beiden Seiten die Null.

Für Rathenow bedeutet das Ergebnis einen Punkt zum Auftakt. Auch wenn ein Heimspiel ohne eigenen Treffer endet, ist der Start damit nicht verloren. Der erste Spieltag bringt ein Ergebnis, das die Ausgangslage für die kommenden Aufgaben offenhält. 183 Zuschauer verfolgten die Partie im Stadion Vogelgesang.

Ein Punkt zum Start

Aus Rathenower Sicht steht damit nach dem ersten Spieltag ein Remis. Der Saisonauftakt ist absolviert, der erste Zähler eingesammelt. Mehr als das Ergebnis selbst lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Es gab keinen Treffer, der die Partie in eine Richtung hätte entscheiden können.

Auch der Blick auf die bisherigen Duelle mit dem Berliner AK zeigt, dass die Begegnung Teil einer längeren gemeinsamen Geschichte in der NOFV-Oberliga Nord ist. Die Bilanz aus Sicht von Rathenow weist vor dem aktuellen Spiel 7 Siege, 11 Remis und 17 Niederlagen aus. Das heutige 0:0 fügt dieser Bilanz ein weiteres Unentschieden hinzu.

Auswärts geht es um die nächsten Punkte

Beim BSV Eintracht Mahlsdorf beginnt für Rathenow die nächste Etappe der Saison. Die Anstoßzeit steht fest: Um 13 Uhr soll die Partie im Stadion Am Rosenhag beginnen. Für den FSV Optik Rathenow bietet sich damit die nächste Gelegenheit, das Punktekonto in der Oberliga auszubauen.

Nach dem 0:0 zum Auftakt ist die Ausgangslage klar. Rathenow hat einen Punkt gesammelt und noch kein Gegentor hinnehmen müssen. Gleichzeitig steht nach dem torlosen ersten Spieltag auch der erste eigene Treffer der Saison noch aus. Genau diese Ausgangslage begleitet die Mannschaft in die kommende Begegnung.