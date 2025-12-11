Optik Rathenow startet mit prominentem Winterfahrplan in das Jahr 2026

Oberligist FSV Optik Rathenow plant mit hochkarätigen Gegnern, intensiven Einheiten und einem einwöchigen Trainingslager den Start ins neue Fußballjahr. Sechs Testspiele – fünf davon zu Hause – bilden den Auftakt vor dem ersten Punktspiel nach der Winterpause am 14. Februar gegen den SV Sparta Lichtenberg.
Vorfreude auf die Wintervorbereitung
Kaum ist die Hinrunde der Oberliga beendet, richtet sich beim FSV Optik Rathenow der Blick auf das kommende Jahr. Die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch bereitet sich mit einem abwechslungsreichen Programm auf die Rückrunde vor. Der Verein stellt sechs Testspiele auf die Beine, fünf davon im heimischen Stadion. Den Auftakt macht mit dem BFC Dynamo gleich ein klangvoller Gegner.
Hochkarätiger Testspielauftakt in Berlin
Am Samstag, den 10. Januar 2026, trifft der FSV Optik Rathenow um 13 Uhr auf den BFC Dynamo. Die Partie ist voraussichtlich ein Auswärtsspiel und dient als intensiver erster Härtetest für die Mannschaft.
Duell mit Regionalligist Altglienicke
Bereits am Mittwoch, den 14. Januar 2026, folgt das nächste Highlight. Um 18 Uhr empfängt der FSV Optik Rathenow die VSG Altglienicke. Die Begegnung mit dem Regionalligisten bietet einen wichtigen Maßstab für die Form der Mannschaft.
Heimblock Mitte Januar
Am Samstag, den 17. Januar 2026, steht um 13 Uhr das Vorbereitungsspiel gegen Berlin Türkspor an. Zwei Wochen später folgt am Samstag, den 31. Januar 2026, um 13 Uhr das Heimspiel gegen den Brandenburger SC Süd 05.
Doppeltermin zum Abschluss der Testphase
Kurz vor dem Rückrundenstart bestreitet der FSV Optik Rathenow zwei weitere Heimspiele. Am Dienstag, den 3. Februar 2026, geht es um 18:30 Uhr gegen den SSV Havelwinkel Warnau. Das Derby gegen den TSV Chemie Premnitz folgt am Samstag, den 7. Februar 2026, um 13 Uhr – ein emotionaler Höhepunkt der Vorbereitung.
Trainingslager als zentraler Baustein
Vom 21. bis 29. Januar 2026 absolviert der FSV Optik Rathenow ein Trainingslager in der Türkei. Intensives Training, Teambuilding und taktische Detailarbeit stehen im Mittelpunkt. Die Mannschaft will dort die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde legen.
Ernst wird es am 14. Februar
Nur eine Woche nach dem letzten Testspiel beginnt die Rückrunde der NOFV-Oberliga Nord. Am Samstag, den 14. Februar 2026, empfängt der FSV Optik Rathenow um 14 Uhr den SV Sparta Lichtenberg. Dann zeigt sich, wie wertvoll der Winterfahrplan war.
Alle Testspiele im Überblick
Samstag, 10.01.2026, um 13 Uhr:
BFC Dynamo – FSV Optik Rathenow
Mittwoch, 14.01.2026, um 18 Uhr:
FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke
Samstag, 17.01.2026, um 13 Uhr:
FSV Optik Rathenow – Berlin Türkspor
Samstag, 31.01.2026, um 13 Uhr:
FSV Optik Rathenow – Brandenburger SC Süd 05
Dienstag, 03.02.2026, um 18:30 Uhr:
FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau
Samstag, 07.02.2026, um 13 Uhr:
FSV Optik Rathenow – TSV Chemie Premnitz