– Foto: Michel Grabowski

Optik Rathenow startet mit prominentem Winterfahrplan in das Jahr 2026 Der Oberligist FSV Optik Rathenow präsentiert seine Vorbereitung mit sechs Testspielen und einem Trainingslager in der Türkei. Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost Verbandsliga LK West Brandenburg Brandenburgliga NOFV-Oberliga Nord + 8 weitere

Oberligist FSV Optik Rathenow plant mit hochkarätigen Gegnern, intensiven Einheiten und einem einwöchigen Trainingslager den Start ins neue Fußballjahr. Sechs Testspiele – fünf davon zu Hause – bilden den Auftakt vor dem ersten Punktspiel nach der Winterpause am 14. Februar gegen den SV Sparta Lichtenberg.

Vorfreude auf die Wintervorbereitung

Kaum ist die Hinrunde der Oberliga beendet, richtet sich beim FSV Optik Rathenow der Blick auf das kommende Jahr. Die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch bereitet sich mit einem abwechslungsreichen Programm auf die Rückrunde vor. Der Verein stellt sechs Testspiele auf die Beine, fünf davon im heimischen Stadion. Den Auftakt macht mit dem BFC Dynamo gleich ein klangvoller Gegner.

Hochkarätiger Testspielauftakt in Berlin

Am Samstag, den 10. Januar 2026, trifft der FSV Optik Rathenow um 13 Uhr auf den BFC Dynamo. Die Partie ist voraussichtlich ein Auswärtsspiel und dient als intensiver erster Härtetest für die Mannschaft. Duell mit Regionalligist Altglienicke

Bereits am Mittwoch, den 14. Januar 2026, folgt das nächste Highlight. Um 18 Uhr empfängt der FSV Optik Rathenow die VSG Altglienicke. Die Begegnung mit dem Regionalligisten bietet einen wichtigen Maßstab für die Form der Mannschaft.