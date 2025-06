Optik Rathenow: Oberliga-Torjäger wechselt zum BFC Dynamo

– Foto: Sebastian Räppold

Er hat Optik Rathenow am Samstag zum Klassenerhalt geschossen. Nun will er erneut in der Regionalliga angreifen.

Der BFC Dynamo hat Neuzugang Nummer zwei für die kommende Saison vorgestellt. Nach Levin Mattmüller, der von Luckenwalde ins Sportforum wechselt, kommt mit Jamal Rogero nun ein torhungriger Offensivspieler nach Hohenschönhausen. Der 21-Jährige hat schon früh viel gesehen, wurde unter anderem bei Tennis Borussia und dem Berliner AK ausgebildet. Bei den Moabitern schaffte er den Sprung aus der U19 in die erste Mannschaft, sammelte dort erste Erfahrung in der Regionalliga Nordost. Im Sommer 2024 wechselte Rogero nach dem Abstieg des BAK zu Optik Rathenow und zeigte dort erstmals so richtig, wie torgefährlich er sein kann.