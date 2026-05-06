Optik Rathenow kämpft gegen Makkabi weiter um den Klassenerhalt

Die Regularien besagen eindeutig: Der 14. Platz steigt direkt ab, während der 13. Rang im Ernstfall in die Relegation muss. Auf diesem Relegationsplatz steht derzeit Tennis Borussia Berlin mit 30 Punkten, also nur zwei Zähler hinter den Rathenowern. Der FC Viktoria 1889 Berlin und S.D. Croatia Berlin stehen bereits rechnerisch als erste Absteiger fest. Jeder Punkt zählt somit im vorletzten Heimspiel der Saison.

Vor dem Duell steht der FSV Optik Rathenow in der Tabelle auf dem elften Platz. Mit 32 Punkten beträgt der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz vier Zähler. Dort rangiert aktuell die SG Dynamo Schwerin als Tabellenvierzehnter.

Hart erkämpfter Punkt in der Hauptstadt

Am vergangenen Spieltag verpasste die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch den erhofften Befreiungsschlag beim 1:1-Unentschieden bei Tennis Borussia Berlin. Der verdiente Punkt bei der von Jeffrey Bosompem Seitz trainierten Elf war jedoch hart erkämpft und enorm wichtig, um den Klassenerhalt weiter aktiv anzugreifen.

Zunächst brachte Ali Ihsan Keles die Gäste aus Rathenow in der 57. Minute in Führung, ehe Emir Can Gencel nur drei Minuten später den Ausgleich für die Berliner besorgte. Mit diesem Remis sind die Rathenower nun seit vier Partien ungeschlagen, auch wenn darunter drei Unentschieden zustande kamen.

Kapitän Leroy zurück auf dem Rasen

Eine besonders erfreuliche Nachricht gab es beim Gastspiel am Freitag in Berlin abseits des Ergebnisses: Kapitän Jerome Leroy kam nach 571 Tagen Verletzungspause in der 88. Minute zu einem Kurzeinsatz. Es war bereits sein 462. Pflichtspiel für Optik. Nach einer schweren Verletzung, die er sich am 6. Oktober 2024 beim Auswärtsspiel gegen den Rostocker FC zugezogen hatte, stand der Routinier endlich wieder auf dem Platz.

Gegner Makkabi sucht Konstanz

Mit dem TuS Makkabi Berlin reist nun der Tabellenachte an, der seinerseits seit drei Spielen ungeschlagen ist. Die Mannschaft von Trainer Ousmane Bangoura zeigte in dieser Saison zwei Gesichter. In der Hinrunde standen die Berliner noch auf dem vierten Platz, ließen in der Rückrunde jedoch Federn und fuhren erst fünf Siege ein.

In der zweiten Saisonhälfte stehen bei Makkabi bereits sechs Niederlagen zu Buche, das ist sogar eine mehr als Rathenow in diesem Zeitraum einstecken musste (fünf). Am letzten Spieltag gab es für die Berliner dennoch einen 3:1-Sieg gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf.

Mut für das anstehende Heimspiel am Samstag gibt den Rathenowern ein Blick auf das Hinspiel. In Berlin siegte der FSV souverän mit 4:1. José Luis Alejandro Aedo, ein Doppelpack von Luka Zdep sowie ein später Treffer von Gia Huy Phong besiegelten den Erfolg.

Nun hofft das Team um Ingo Kahlisch, an diese Leistung anzuknüpfen und einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.