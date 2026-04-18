Optik Rathenow jubelt im Keller, Eintracht Mahlsdorf wahrt die Chance

In einem nervenaufreibenden Duell empfing die TSG Neustrelitz den FC Anker Wismar. Beide Mannschaften schenkten sich in diesem Match zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern in dieser wichtigen Partie nichts, wobei die Entscheidung über Sieg oder Punkteteilung bis tief in die Nachspielzeit auf sich warten ließ. Die Erlösung für die Hausherren folgte schließlich in den allerletzten Momenten der Begegnung: In der 90.+5 Minute erzielte Luis Inderwisch das entscheidende 1:0 für die TSG. Während Neustrelitz diesen späten Erfolg feierte, blieb Wismar nach einer leidenschaftlichen Gegenwehr ohne Zählbares zurück.
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Vor 114 Zuschauern entwickelte sich im Poststadion eine emotionale Begegnung, in der die Gäste den längeren Atem bewiesen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Yohji Irvan Koré, der in der 61. Minute das 0:1 für den FSV Optik Rathenow erzielte. Der Berliner AK bemühte sich um eine Antwort, doch die Rathenower blieben eiskalt: In der 86. Minute erhöhte erneut Yohji Irvan Koré auf 0:2 und sorgte für großen Jubel bei den Gästen. Die Berliner gaben sich jedoch nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch Efe Önal in der 90.+2 Minute noch zum 1:2-Anschlusstreffer, was jedoch am Sieg der Optik-Elf nichts mehr änderte.
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Die SG Dynamo Schwerin empfing den BSV Eintracht Mahlsdorf zu einem leidenschaftlich geführten Duell, in dem die Defensive der Gastgeber lange Zeit standhielt. Beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter Rasen, doch die individuelle Klasse der Gäste gab schließlich den Ausschlag. In der 64. Minute markierte Nils Wilko Stettin das goldene Tor zum 0:1-Endstand. Mahlsdorf verteidigte die knappe Führung bis zum Abpfiff und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze.
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Mit TuS Makkabi Berlin
gegen SV Sparta Lichtenberg
treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Makkabi
ist mit 34 Punkten Neunter, Sparta
folgt mit 33 Punkten auf Rang zehn. Die Formkurven könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Makkabi
verlor zuletzt deutlich mit 0:3 bei Tasmania
, während Sparta
mit dem spektakulären 5:1 gegen Tennis Borussia Berlin
ein kraftvolles Ausrufezeichen setzte.
Das Hinspiel gewann Sparta Lichtenberg mit 3:2. Entsprechend trägt dieses Berliner Duell auch ein Stück Revanche in sich. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im Mittelfeld besser zu positionieren und nicht doch noch nach unten schauen zu müssen. Besonders nach dem jüngsten Kantersieg dürfte Sparta mit breiter Brust anreisen, während Makkabi auf eine schnelle Reaktion angewiesen ist.
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Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: FC Viktoria 1889 Berlin
ist mit nur zwölf Punkten Tabellenletzter und verlor zuletzt trotz Führung noch 1:3 in Wismar
. Nun kommt mit SV Tasmania Berlin
der Spitzenreiter, der nach dem 3:0 gegen TuS Makkabi Berlin
seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrich. 52 Punkte hat Tasmania
, einen mehr als Lichtenberg 47
.
Auch das Hinspiel spricht eine deutliche Sprache: Tasmania gewann das spektakuläre Berliner Duell mit 10:3. Für Viktoria geht es diesmal weniger um große Tabellensprünge als um Haltung, Widerstand und die Hoffnung auf eine Überraschung. Tasmania wiederum trägt die Last des Führenden und weiß, dass im Endspurt nur Siege wirklich zählen. Der Druck liegt auf beiden Seiten, nur aus völlig unterschiedlichen Gründen.
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SV Lichtenberg 47
hat beim 0:1 bei Hansa Rostock II
einen empfindlichen Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen müssen. Mit 51 Punkten bleibt die Mannschaft aber direkt hinter Spitzenreiter Tasmania
. Gegen S.D. Croatia Berlin
, das beim 2:2 gegen Neustrelitz
einen Achtungserfolg schaffte, zählt nun nur eine entschlossene Antwort. Für die Gäste ist jeder Punkt im Abstiegskampf von enormem Wert.
Das Hinspiel gewann Lichtenberg 47 deutlich mit 5:2. Auch deshalb sind die Rollen vor dieser Partie eindeutig verteilt. Doch Croatia hat zuletzt gezeigt, dass die Mannschaft unbequem sein kann und sich nicht kampflos ihrem Schicksal ergibt. Lichtenberg darf sich im Titelrennen keinen weiteren Fehltritt leisten. Genau das verleiht dieser Partie eine nervöse Schärfe, die über das reine Tabellenbild hinausgeht.
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SG Union 1919 Klosterfelde
erlebt starke Tage. Nach dem 1:1 in Rathenow
legte der Aufsteiger im Nachholspiel mit einem 1:0 gegen Mahlsdorf
nach und kletterte auf 42 Punkte. Damit steht Klosterfelde
auf Rang vier und mitten in einer bemerkenswert stabilen Saison. F.C. Hansa Rostock II
gewann zuletzt 1:0 gegen Lichtenberg 47
und liegt mit 39 Punkten auf Platz sechs.
Das Hinspiel gewann Klosterfelde mit 3:2 in Rostock. Nun kommt es zum direkten Duell zweier Mannschaften, die sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen wollen. Für Klosterfelde wäre ein weiterer Sieg die Bestätigung eines starken Laufs. Hansa II hat mit dem Erfolg gegen Lichtenberg ebenfalls Rückenwind und gezeigt, dass die Mannschaft gerade gegen Topteams bestehen kann. Das riecht nach einem intensiven, engen Spiel.
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Tennis Borussia Berlin
steht mit 27 Punkten auf Rang 14 und hat nach dem klaren 1:5 bei SV Sparta Lichtenberg
dringend Redebedarf auf dem Platz. Die Gäste vom SV Siedenbollentin
reisen nach dem 3:1 gegen Dynamo Schwerin
mit 36 Punkten und als Tabellensiebter an. Für TeBe
ist dieses Heimspiel wichtig, um den Abstand zur Gefahrenzone nicht weiter schrumpfen zu lassen.
Das Hinspiel gewann Siedenbollentin mit 2:0. Die Gäste haben also gute Erinnerungen an dieses Duell, während TeBe auf Wiedergutmachung aus ist. Gerade nach der deutlichen Niederlage zuletzt wird man in Berlin auf ein anderes Gesicht hoffen. Siedenbollentin kann mit einem weiteren Erfolg das starke Mittelfeld festigen. Für die Gastgeber hingegen geht es um weit mehr: Ruhe, Stabilität und neue Zuversicht.