Optik Rathenow holt beim Verfolger SV Lichtenberg 47 einen Punkt

In der NOFV-Oberliga Nord kam es zum Nachholspiel zwischen dem SV Lichtenberg 47 und dem FSV Optik Rathenow. In einer hart umkämpften Partie gab es keine Tore, doch Rathenow vergab einen Elfmeter, der für zusätzliche Dramatik sorgte. Lichtenberg bleibt nach dem Unentschieden weiterhin in der Spitzengruppe, während Rathenow im Abstiegskampf weiter auf einen Wendepunkt wartet.

