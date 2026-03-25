Optik Rathenow greift nach dem einstelligen Tabellenplatz

Die sportliche Befreiung beim FSV Optik Rathenow ist in diesen Tagen deutlich sichtbar. Durch zwei Siege in Folge konnte sich die Mannschaft erfolgreich aus der Abstiegszone lösen. Aktuell belegt das Team mit 26 Punkten aus 21 Spielen den elften Rang. Nun bietet sich die Möglichkeit, diesen Lauf zu krönen.

Wie viel Selbstvertrauen die Mannschaft zuletzt getankt hat, zeigte das vergangene Wochenende. Am Samstag besiegte Optik den S.D. Croatia Berlin mit 3:1. Dabei bewies das Team auch Nehmerqualitäten, denn zunächst geriet man durch ein bitteres Eigentor von Yunus Solak in der 24. Minute in Rückstand.

Der Gegner, Aufsteiger Siedenbollentin, liegt auf Platz zehn und hat nach 20 absolvierten Partien lediglich einen einzigen Punkt mehr auf dem Konto (27 Zähler). Mit einem Erfolg am Wochenende würden die Rathenower nicht nur an den Hausherren vorbeiziehen, sondern auch mindestens vorübergehend den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz schaffen.

Doch mit großem Willen drehte man die Begegnung nach der Pause: Yohji Irvan Koré avancierte mit einem Doppelschlag in der 53. und 56. Minute zum Matchwinner. Den Schlusspunkt setzte Luka Zdep, der in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte. Diese eigene Stärke und emotionale Geschlossenheit gilt es nun mitzunehmen.

Die spürbare Krise des kommenden Gegners

Ganz anders präsentiert sich die sportliche Situation beim SV Siedenbollentin, der eine Formschwäche durchlebt und extrem angreifbar wirkt. Aus den letzten fünf Ligaspielen holten die Gastgeber lediglich einen einzigen Sieg, die restlichen vier Begegnungen gingen allesamt verloren.

Besonders alarmierend ist die defensive Anfälligkeit der Hausherren: Durchschnittlich drei Gegentore kassierte Siedenbollentin in diesen fünf Partien. Auch im letzten Spiel gab es eine schmerzhafte 1:2-Heimniederlage gegen die SG Union 1919 Klosterfelde. Nach dem frühen Rückstand konnte Daniel Eidtner zwar per Foulelfmeter (38.) ausgleichen, doch Irfan Brando (72.) besiegelte die Niederlage.

Zudem dezimierte sich das Team selbst: In der 93. Minute flog Tom Selchow mit Gelb-Rot vom Platz.

Zeit für eine sportliche Revanche

Für den FSV Optik ist das Duell nicht nur tabellarisch von enormer Bedeutung, es ist auch eine Chance, Siedenbollentin zu zeigen, dass man derzeit mit anderen Mitteln antritt. Die 1:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel gilt es zu revanchieren.

Damals gerieten die Rathenower durch Tore von Arkadiusz Czarnecki (13.) und Lukas Möller (33.) in Rückstand, bevor Peterson Appiah (88.) die Partie kurz vor Schluss endgültig entschied. Der späte Treffer von Enes Gök (89.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Nun haben sich die Vorzeichen jedoch gewandelt. Optik muss die aktuelle Formschwäche und defensive Anfälligkeit der Siedenbollentiner konsequent ausnutzen, um den ersehnten Sprung ins gesicherte Mittelfeld zu krönen.