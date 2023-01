Optik Rathenow: Glodi Zingu zu Berliner-Konkurrenten Abwehrspieler reiste nicht mit ins Trainingslager - zwei Neuzugänge vorgestellt

Der FSV Optik Rathenow bereitet sich derzeit in der Türkei auf die Rückrunde vor. Mit im Gepäck waren zwei Neuzugänge. Ein Abwehrspieler schloss sich einem unmittelbaren Konkurrenten aus Berlin an.

Glodi Zingu kam 2019 aus Erfurt nach Rathenow. Neben einer Ausbildung absolvierte er 81 Spiele in der regional- und Oberliga für Optik. Vor kurzem wurde der Abwehrspieler, ausgebildet auch bei Hertha BSC, verabschiedet. In der Rückrunde kommt es zum Wiedersehen, wie seit gestern bekannt ist. Der 28-Jährige schloss sich dem SV Tasmania Berlin an. Die Berliner sind in dieser Spielzeit unmittelbarer Konkurrent um den Klassenerhalt in der Oberliga Nord.