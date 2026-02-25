Optik Rathenow fordert nach langer Pause den BSV Eintracht Mahlsdorf

Die Sehnsucht nach Ligafußball war in Rathenow selten so greifbar wie in diesen Tagen. Zweimal war die Mannschaft von Ingo Kahlisch bereits bereit, die Fußballschuhe für den Kampf um Punkte zu schnüren, doch zweimal machte die Witterung einen Strich durch die Rechnung. Die Absagen der ersten beiden Spiele des Jahres 2026 zwangen den Verein zur Improvisation und zur Geduld. Nun ist der Blick fest auf den Samstag, 28.02.2026, gerichtet. Um 14 Uhr soll im heimischen Stadion am Vogelgesang endlich der Anpfiff ertönen. Es ist für den FSV Optik Rathenow mehr als nur ein Spiel; es ist die langersehnte Rückkehr in den Rhythmus eines Wettbewerbs, der keine Schwächephasen verzeiht.

Eine makellose Generalprobe unter dem Flutlicht

Um die Spannung trotz der Spielausfälle hochzuhalten, trat das Team am gestrigen Dienstagabend zu einem Testspiel gegen den Verbandsligisten SSV Havelwinkel Warnau an. Vor 65 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Partie, die den Rathenowern das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben einimpfte. Bereits in der 2. Minute stellte Yohji Irvan Koré die Weichen auf Sieg, als er das frühe 1:0 markierte. In der 34. Minute war es erneut Yohji Irvan Koré, der einen Foulelfmeter verwandelte.

Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Ousmane Sannoh das Ergebnis in der 40. Minute auf 3:0. Auch in der zweiten Halbzeit ließ die Konzentration nicht nach: Nima Amiri traf in der 65. Minute zum 4:0, bevor Ousmane Sannoh mit seinem zweiten Treffer in der 73. Minute den 5:0-Endstand besiegelte. Dieser Kantersieg war das Signal, auf das Trainer und Fans gewartet hatten.

Die Tabellensituation vor dem wegweisenden 19. Spieltag

Ein Blick auf das Klassement der NOFV-Oberliga Nord verdeutlicht die Schwere der kommenden Aufgabe. Der Gast vom BSV Eintracht Mahlsdorf reist als Tabellendritter an und hat nach 17 Spielen bereits 29 Punkte und ein Torverhältnis von 35:28 vorzuweisen. Die Berliner gehören damit zum erweiterten Verfolgerfeld der absoluten Spitze, die derzeit vom SV Tasmania Berlin mit 40 Punkten und dem SV Lichtenberg 47 mit 34 Punkten angeführt wird.

Für den FSV Optik Rathenow, der aktuell mit 19 Punkten aus 16 Spielen auf dem 13. Tabellenplatz rangiert, ist jeder Zähler überlebenswichtig. Die Liga ist eng gestaffelt: Zwischen den Rathenowern und Vereinen wie der SG Dynamo Schwerin, Tennis Borussia Berlin oder dem FC Hansa Rostock II liegen nur minimale Abstände. Gleichzeitig gilt es, den Vorsprung auf den Berliner AK, S.D. Croatia Berlin und das Tabellenschlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin zu wahren.

Erinnerungen an ein emotionales Hinspiel in Berlin

Dass der FSV Optik Rathenow in der Lage ist, dem Favoriten aus Mahlsdorf Paroli zu bieten, hat das Hinspiel bewiesen. Vor 155 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, der letztlich in einem 2:2-Unentschieden mündete. In dieser dramatischen Begegnung brachte Christoph Zorn die Eintracht in der 57. Minute in Führung. Doch die Rathenower zeigten Moral: Nima Amiri glich in der 19. Minute aus, und obwohl Willi Noack die Berliner in der 21. Minute erneut in Front brachte, sicherte Yohji Irvan Koré mit seinem Treffer in der 33. Minute den Punktgewinn. Diese Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, Rückstände wegzustecken, werden auch am kommenden Samstag gefragt sein, wenn es darum geht, den heimischen Rasen gegen den Tabellendritten zu verteidigen.