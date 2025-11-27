Optik Rathenow fährt mit Rückenwind nach Wismar

Ausgangslage vor dem Duell

Der FSV Optik Rathenow hat sich mit dem 2:1-Heimsieg auf Rang zehn der NOFV-Oberliga Nord geschoben. Mit fünf Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen stehen 18 Punkte und ein Torverhältnis von 22:26 zu Buche. Gegner FC Anker Wismar liegt nur einen Punkt vor Optik. Nach 13 Spielen stehen dort sechs Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen, insgesamt 19 Punkte und ein Torverhältnis von 28:26. Beide Teams bewegen sich damit im engen Tabellenmittelfeld.

Rückenwind nach dem Sieg gegen Viktoria

Im letzten Heimspiel zeigte der FSV Optik Rathenow Moral. Gegen den FC Viktoria 1889 Berlin geriet die Mannschaft in der 24. Minute durch Tim Schüßler in Rückstand. Doch nach der Pause änderte sich das Bild. In der 65. Minute traf Luka Zdep zum Ausgleich. Christiantus Nnanna Onu drehte die Partie schließlich in der 78. Minute zugunsten der Gastgeber. 115 Zuschauer sahen einen wichtigen Heimsieg, der das Selbstvertrauen der Mannschaft stärkt.

Blick auf die Tabelle

Für Optik ist das Tabellenbild ein klares Zeichen: Mit einem Erfolg in Wismar ließe sich ein direkter Konkurrent überholen. Gleichzeitig bleibt der Abstand zu den unteren Plätzen präsent.

Optiks Chance im direkten Vergleich

Für den FSV Optik Rathenow ist der Spieltag eine Gelegenheit, sich weiter in das Tabellenmittelfeld zu arbeiten. Die Formkurve zeigt nach oben, und die jüngsten Auftritte machen Mut. Mit einer stabilen Defensive reist Optik nicht als Außenseiter nach Wismar.

Ausblick auf eine richtungsweisende Partie

Wenn am Samstag um 13 Uhr angepfiffen wird, trifft der FSV Optik Rathenow auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Plätze im gesicherten Tabellenbereich. Ein Auswärtssieg würde nicht nur einen Sprung nach vorn bedeuten, sondern auch den Trend der vergangenen Wochen bestätigen. Mit Entschlossenheit und wachsendem Selbstvertrauen will der FSV Optik Rathenow in Wismar den nächsten Schritt gehen.