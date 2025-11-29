Optik Rathenow erkämpft Last-Minute-Punkt in Wismar

Wismar geht in Führung

Nach einer ausgeglichenen Phase gelang dem FC Anker Wismar die Führung. In der 70. Minute kam Joey Schierbaum ins Spiel – nur zwei Minuten später traf er zum 1:0 für die Gastgeber. Für den FSV Optik Rathenow bedeutete dies einen erneuten Rückschlag, der das Team aber nicht aus der Bahn warf.

Optik belohnt sich spät – Onu trifft zum Ausgleich

Mit den neuen Kräften erhöhte der FSV Optik Rathenow den Druck auf die Abwehr des FC Anker Wismar. In der 90. Minute gelang schließlich der Ausgleich: Christiantus Nnanna Onu traf zum 1:1. Trainer Ingo Kahlisch brachte in der Nachspielzeit mit Rafael Kevin Dos Santos noch einen frischen Spieler für die Schlusssekunden. Der FSV Optik Rathenow zeigte bis zum Abpfiff große Entschlossenheit und nahm einen wichtigen Punkt mit nach Hause.

Bedeutung des Punktes für die Tabelle

Mit dem Unentschieden beendet der FSV Optik Rathenow die Hinrunde auf Tabellenplatz elf. Nach 15 Spielen stehen fünf Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis beträgt 23:27, die Punktausbeute 19.

Der FC Anker Wismar belegt durch das Remis den sechsten Rang sechs und steht nun bei 20 Punkten. Die Tabellenspitze bildet der SV Tasmania Berlin mit 31 Punkten, gefolgt vom SV Lichtenberg 47. Dahinter reiht sich ein eng gestaffeltes Feld ein, in dem der FSV Optik Rathenow weiterhin Anschluss hält.

Ausblick auf den Rückrundenauftakt in Berlin

Nun richtet sich der Blick auf den kommenden Sonntag. Am 7. Dezember tritt der FSV Optik Rathenow zum Auftakt der Rückrunde beim Tabellenführer SV Tasmania Berlin an. Anstoß ist um 13 Uhr. Nach dem späten Punktgewinn von Wismar nimmt Optik viel Moral mit – und die Gewissheit, auch auswärts bis zur letzten Minute bestehen zu können.