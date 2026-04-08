Optik Rathenow empfängt das Team der Stunde aus Klosterfelde

Nach kurzen Hoffnungsschimmern ist der FSV Optik Rathenow wieder tief in der gefährlichen Zone der Liga angekommen. Die Rathenower konnten sich zwischenzeitlich durch zwei Siege aus dem Tabellenkeller befreien, rutschten jedoch nach zwei jüngsten Niederlagen wieder auf den 14. Rang ab. Das letzte Spiel ging dabei knapp mit 0:1 gegen den Tabellenzweiten SV Lichtenberg 47 verloren, bei dem John Gruber das einzige Tor erzielte.

Mit dem Tabellenvierten SG Union 1919 Klosterfelde reist das aktuell stärkste Team der Rückrunde an. Die Mannschaft von Trainer Lucio Geral beeindruckt als Aufsteiger mit einer makellosen Bilanz: Sieben Spiele, sieben Siege lautet die überragende Ausbeute in der zweiten Saisonhälfte. Damit sammelten die Klosterfelder bereits jetzt mehr Punkte als in der gesamten Hinrunde.

Die Lage im unteren Tabellendrittel ist jedoch punktemäßig enorm eng. Mit einem Heimsieg könnten die Rathenower bis auf Platz 11 springen und Teams wie Tennis Borussia Berlin, die SG Dynamo Schwerin oder den Berliner AK hinter sich lassen. Kampfgeist und Mut sind am Samstag zwingend erforderlich, um die Gefahrenzone schnellstmöglich wieder zu verlassen.

Besonders die Angriffsreihe der Gäste wird für die Optik-Defensive eine echte Belastungsprobe. Ganze 14 Tore erzielte die SG Union 1919 Klosterfelde in den vergangenen fünf Partien und bezwang auf diesem Weg sogar den aktuellen Tabellenführer SV Tasmania Berlin. Zuletzt siegte man trotz eines Platzverweises für Simo Collins mit 2:1 gegen den SV Siedenbollentin, wobei Leon Walter und Irfan Brando die Treffer markierten.

Erinnerungen an ein spektakuläres Hinspiel

Trotz der aktuellen Überform der Gäste darf der FSV Optik Rathenow durchaus mutig auf das kommende Aufeinandertreffen blicken, denn das erste Duell in dieser Spielzeit entschied man mit 2:1 für sich. Jene Begegnung bot Spektakel pur, da gleich drei Foulelfmeter in der ersten halben Stunde vergeben wurden.

Zunächst scheiterte Nima Amiri an Union-Torwart Kilian Schubert, ehe Rathenows Keeper Simeon Hawwary gleich zwei Strafstöße von Philip Einsiedel und Caner Özcin stark parierte. Matchwinner auf Seiten der Rathenower war damals Yohji Irvan Koré, der mit einem Doppelpack die Basis für den Auswärtssieg legte.

Am Ende musste man nach einem Treffer des zuvor noch per Elfmeter gescheiterten Caner Özcin und einer Gelb-Roten Karte für Gia Huy Phong zwar noch zittern, brachte den Erfolg aber leidenschaftlich über die Zeit.

Leidenschaft als Schlüssel zum Erfolg

Gelingt es den Gastgebern, diese Leidenschaft aus dem Hinspiel erneut auf den Platz zu bringen, ist auch gegen die formstarken Klosterfelder etwas Zählbares möglich. Der FSV Optik Rathenow weiß, dass man sich auf eine völlig andere Qualität als noch in der Hinrunde einstellen muss.

Dennoch ist das Ziel vor heimischem Publikum klar definiert: Man will dem Aufsteiger den allerersten Punktverlust in der laufenden Rückrunde zufügen.