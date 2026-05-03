Oppenweiler in Stoppel-Rausch, Gaildorf neuer Spitzenreiter

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SV Unterweissach hat beim Schlusslicht ein gnadenlos klares Zeichen gesetzt. Schon früh schlugen die Gäste zu: Jonas Knorth traf in der 11. Minute zum 0:1, Tim Kaltenthaler legte in der 16. Minute das 0:2 nach. Spätestens mit dem 0:3 durch Alexander Bretzler in der 28. Minute war zu spüren, wie schwer dieser Nachmittag für SC Urbach werden würde. Die Gäste spielten konzentriert, entschlossen und mit jener Zielstrebigkeit, die man im Kampf um eine starke Platzierung braucht. Nach der Pause ließ Unterweissach keinen Zweifel mehr am Kräfteverhältnis aufkommen. Alexander Bretzler traf in der 48. Minute erneut zum 0:4, ehe Dejan Mehic in der 65. Minute den Schlusspunkt setzte. Für Urbach war es der nächste bittere Rückschlag in einer Saison voller Enttäuschungen. Unterweissach dagegen schob sich mit einem eindrucksvollen Auftritt auf 40 Punkte und damit in eine Region, die längst mehr nach Stabilität als nach Abstiegskampf aussieht.

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Die SGM Kreßberg durfte zunächst hoffen. Yannic Müller brachte die Gastgeber in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und ließ das Heimteam auf einen wichtigen Schritt im Kampf um Abstand nach unten träumen. Doch nach der Pause kippte das Spiel. Artur Günther glich in der 50. Minute für TSV Rudersberg aus und änderte damit die Dynamik einer Partie, die plötzlich ganz andere Farben annahm. Danach übernahm Fabian Keinath. Mit seinem Treffer in der 62. Minute drehte er das Spiel zum 1:2, in der 77. Minute sorgte er mit dem 1:3 endgültig für klare Verhältnisse. Für Rudersberg sind diese drei Punkte ein echter Hoffnungsschimmer im Tabellenkeller, weil der Rückstand nach oben nicht weiter anwächst. Kreßberg bleibt dagegen tief unten hängen und muss nach einer Niederlage, die lange nicht zwingend wirkte, schwer schlucken.

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Dieses Spiel war lebendig vom ersten Moment an. Nico Klasik brachte TSV Schornbach schon in der 5. Minute mit 1:0 in Führung, doch Tom Schlosser antwortete nur fünf Minuten später mit dem 1:1 für TSV Obersontheim. Das Spiel blieb offen, bis Jakob Biedermann in der 40. Minute das 2:1 für die Gastgeber erzielte. Schornbach hatte die Nase vorn, aber noch lange keine Ruhe. Als Serhat Ayvaz in der 69. Minute auf 2:2 stellte, war die Partie wieder völlig offen. Doch Eridon Hashani antwortete in der 76. Minute mit dem 3:2, ehe Nico Klasik in der 88. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:2 nachlegte. Schornbach behauptete damit Rang vier und blieb in Reichweite von Oppenweiler. Obersontheim dagegen verpasste einen wichtigen Punktgewinn und bleibt im unteren Tabellenbereich gefangen.

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Für SV Breuningsweiler begann der Nachmittag wie ein Albtraum. Janik Pfeiffer traf bereits in der 3. Minute zum 0:1 für TURA Untermünkheim, Jonas Dietscher erhöhte in der 17. Minute auf 0:2. Noch vor der Pause fiel durch Robin Burkert in der 45. Minute sogar das 0:3. Die Gäste spielten zielstrebig, mutig und mit einem spürbaren Hunger auf diesen Auswärtserfolg. Yannik Moll verkürzte in der 57. Minute auf 1:3 und gab Breuningsweiler noch einmal Hoffnung. Doch als Yannik Moll in der 80. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Sven Schneider scheiterte, kippte die Stimmung endgültig. Janik Pfeiffer machte in der 83. Minute mit dem 1:4 alles klar, Gianluca Canzoniero traf in der 90. Minute nur noch zum 2:4. Für Untermünkheim war das ein Befreiungsschlag, für Breuningsweiler ein heftiger Dämpfer.

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Lange sah es so aus, als könnte VfL Mainhardt zumindest einen Punkt mitnehmen. Doch in der Schlussphase schlug TSV Michelfeld 1954 mit voller Wucht zu. Noah Kerscher erzielte in der 63. Minute das 0:1, Felix Nierichlo erhöhte in der 79. Minute auf 0:2. Die Gäste spielten plötzlich mit aller Entschlossenheit eines Teams, das genau weiß, wie kostbar solche Momente im Abstiegskampf sind. Fabian Wohlschläger brachte Mainhardt in der 85. Minute noch einmal auf 1:2 heran, doch die Antwort folgte in der Nachspielzeit: Nico Nierichlo traf in der 90.+3 Minute zum 1:3. Zusätzlich sah Julian Wihofszki in der 80. Minute Gelb-Rot für Michelfeld. Trotzdem brachte der Aufsteiger den Sieg nach Hause, verbesserte sich auf 22 Punkte und sendete ein wichtiges Signal. Mainhardt bleibt nach diesem Rückschlag im grauen Mittelfeld hängen.

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Was für ein Auftritt von SG Oppenweiler-Strümpfelbach – und was für ein Nachmittag von Even Stoppel. Schon in der 3. Minute traf er zum 1:0. Zwar glich Lionello Zaino in der 24. Minute für TSV Nellmersbach zum 1:1 aus, doch die Gastgeber blieben unbeeindruckt. Nach der Pause begann dann eine eindrucksvolle Demonstration: Even Stoppel traf in der 51. Minute zum 2:1, in der 54. Minute zum 3:1 und in der 60. Minute sogar zum 4:1. Mit diesem Dreifachschlag im zweiten Durchgang war die Partie entschieden, der Widerstand der Gäste gebrochen. Den Schlusspunkt setzte Lukas Rosenke in der 85. Minute mit dem 5:1. Oppenweiler-Strümpfelbach festigte damit Rang drei und baute den Vorsprung auf Schornbach aus. Nellmersbach dagegen musste nach ordentlichem Beginn erleben, wie ein Spiel binnen weniger Minuten völlig entglitt.

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Der neue Tabellenführer musste schwer arbeiten. TSV Gaildorf ging durch Tom Berger in der 41. Minute mit 1:0 in Führung, doch TSV Schwaikheim schlug sofort zurück. Alen Rogosic erzielte in der 45. Minute das 1:1 und brachte seine Mannschaft damit noch vor der Pause zurück. Als Alen Rogosic in der 50. Minute sogar das 2:1 nachlegte, roch alles nach einer Überraschung. Doch Gaildorf zeigte erneut seine Widerstandskraft. Serkan Uygun traf in der 72. Minute zum 2:2, ehe Philipp Kees in der 81. Minute das Spiel mit dem 2:3 endgültig zugunsten der Gäste drehte. Damit schob sich Gaildorf mit 62 Punkten an die Spitze. Allmersbach liegt zwar nur zwei Punkte dahinter, hat aber ein Spiel weniger. Für Schwaikheim blieb nach starkem Kampf nur die Erkenntnis, einem Spitzenteam sehr nahe gewesen zu sein. ---