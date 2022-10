Oppenheim im Bezirksliga-Derby abgezockter FSV deklassiert SV Guntersblum 4:0 +++ Fortuna Mombach baut Tabellenführung aus

RHEINHESSEN. Weil der SV Guntersblum in Derby beim FSV Oppenheim mit 0:4 baden ging, haben die Fußballer des FC Fortuna Mombach (2:1 gegen Aufsteiger TSV Mommenheim) ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen auf vier Punkte ausgebaut.

VfL Gundersheim - SV Klein-Winternheim 5:3 (3:2). – „Wir sind auf eine aggressive Gundersheimer Mannschaft getroffen“, machte SVK-Co-Trainer Matthias Tüllmann deutlich. „Wir haben zu lange gebraucht, um in die Zweikämpfe zu kommen und hatten Probleme, unsere Kompaktheit herzustellen. Wir bekommen einfach zu viele Gegentore und rennen somit meistens einem Rückstand hinterher – das heißt es so schnell wie möglich wieder abzustellen.“ Tore: 1:0 Marvin Ewald (14.), 2:0 Sebastian Engelhardt (19.), 2:1 Alexander Hemmersbach (23.), 3:1 Besart Morina (42.), 3:2 Robin Wolf (44.), 4:2 Pascal Mohr (54.), 5:2 Dzenis Dzaferi (62.), 5:3 Wolf (68.).

TSV Zornheim - SV Horchheim 0:5 (0:0). – „Horchheim hat verdient gewonnen“, so TSV-Vize Fabian Tautenhahn im Anschluss an die neunte Niederlage im elften Saisonspiel. „Wir hatten nur zwei Torchancen.“ Tore: 0:1 Eigentor (47.), 0:2, 0:3 Lars Freese (55., 65.), 0:4 Nils Höflich (70.), 0:5 Eigentor (90.).

VfR Nierstein – Fontana Finthen 3:3 (1:3). – „Ein später, aber hochverdienter Ausgleich für uns“, befand VfR-Trainer Nico Augustin. „Aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten fühlt es sich jedoch nicht ganz wie ein gewonnener Punkt an.“ Aber nach einem 1:3 noch zurückzukommen, sei ein klares Indiz für eine „tolle Moral“. Tore: 0:1 David Häfner (4., Freistoß) 1:1 Jan Weinbach (14.) 1:2 Patrick Hochhaus (37.) 1:3 Sedat Yildirim (43.) 2:3 Jan Weinbach (55.) 3:3 Alanay Daig (87.).

FSV Nieder-Olm – TuS Neuhausen 3:1 (1:0). – „Kein schönes Spiel, doch am Ende ein verdienter Sieg für den FSV“, gab der Nieder-Olmer Vorsitzende Christoph Loré zu Protokoll. Nicola Curcics Schnelligkeit stellte die Defensive der Gäste immer wieder vor Probleme. „Jetzt reisen wir nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust zum Spitzenspiel nach Guntersblum.“ Tore: 1:0 Nicola Curcic (12., Solo), 2:0 Pedro Alves (46.), 3:0 Nabil El Yahyaoui (73., nach Alves-Zuspiel), 3:1 Maurizio Scherer (81.).

TuS Marienborn II – TSV Gau-Odernheim II 3:1 (1:1) – „Kein gutes Spiel von uns – vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte TuS-Coach Lasse May. „In der Zweiten lief es besser und nach dem Doppelschlag war es schwer für den Gegner, zurückzukommen. Wir haben die Partie dann ordentlich zu Ende gespielt.“ Tore: 1:0 Müslüm Deliaslan (4.), 1:1 Jonah Röhlinger (16., Foulelfmeter), 2:1 Yusuf Kaya (66.), 3:1 Gentrit Hoti (69.).

FSV Oppenheim – SV Guntersblum 4:0 (1:0). – Vor gut 150 Fans spielte der frühe Platzverweis von SVG-Goalgetter Luke Vollrath wegen groben Foulspiels (16.) dem FSV massiv in die Karten. „Wir sind danach sehr gut ins Spiel gekommen, haben aber vor der Halbzeit zwei, drei Riesenchancen im Umschaltspiel liegen gelassen, um früher das 2:0 zu machen“, erläuterte Oppenheims Spielertrainer Marco Streker. „In der zweiten Halbzeit hatte trotz Unterzahl Guntersblum die bessere Spielanlage, ohne sich zwingende Chancen zu erspielen. Wir haben die Umschaltmomente eiskalt genutzt.“ Dies sah SVG-Coach Maximilian Beck ganz ähnlich. Sein Fazit: „Das war zu wenig von uns. Unabhängig vom Platzverweis haben wir unsere spielerische Klasse nicht in Chancen ummünzen können, das hat Oppenheim mit gut ausgespielten Kontern deutlich besser gemacht.“ Tore: 1:0 Florian Schmidt (18.), 2:0 Salim Agadad (62.), 3:0 Leon Bernhöft (66.), 4:0 Agadad (74.).

FSV Saulheim – Spvgg. Ingelheim 2:5 (1:2). – „Das war ein gebrauchter Tag“, haderte Saulheims Co-Trainer Kai Rausch. „Erst das frühe Gegentor, dann mussten wir schon nach acht Minuten das erste Mal wechseln, weil sich Jan Mück eine Rippenprellung zugezogen hatte – und ab Minute 40 waren wir in Unterzahl. Die Jungs haben bis zur letzten Minute gekämpft, aber gegen gut stehende und spielende Ingelheimer reicht das an solchen Tagen leider nicht.“ Tore: 0:1 Francesco Teodonno (4.), 0:2 Lion Deisen (27.), 1:2 Jannis Neumann (31.), 1:3 Teodonno (51.), 2:3 Jonas Kleinschmitt (60.), 2:4 Julian Pohlenz (80.), 2:5 Marvin Kaulfuss (85.). Rote Karte: Jonas Görlach (FSV) wegen groben Foulspiels an Deisen (40.). FSV-Torwart Sharif Abugameh hält Foulelfmeter von Teodonno (8.).