Opfenbach mit Überraschung gegen Lindau

Bei herrlichem Fußballwetter und vor gut gefüllten Rängen sahen die 185 Zuschauer am Sportplatz des TSV Opfenbach ein intensives und unterhaltsames Testspiel. Am Ende behielten die Hausherren gegen die SpVgg Lindau mit 2:0 die Oberhand, auch wenn der Sieg aufgrund zahlreicher vergebener Großchancen in der Schlussphase durchaus hätte höher ausfallen müssen.

​Lindau brauchte einige Zeit, um sich von diesem frühen Schock zu erholen. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie im Mittelfeld. Beide Teams schenkten sich nichts, was Schiedsrichter Lukas Würzer vom SV Immenried – der von Uwe Eichele beobachtet wurde – zu einigen Ermahnungen und einer frühen Gelben Karte gegen Lindaus Volkan Cicek (7.) zwang. Kurz vor dem Pausenpfiff mussten die Gäste zudem einen herben Rückschlag hinnehmen: Tolga Korkmaz verletzte sich und musste das Feld vorzeitig verlassen (45.).

​Kaum hatten sich die Gäste aus Lindau richtig sortiert, da zappelte the Ball auch schon im Netz. Die SpVgg schien noch gar nicht voll auf dem Platz zu sein, als Opfenbach den ersten mustergültigen Angriffsversuch direkt zur frühen Führung nutzte: Hendrik Bellstedt stand im Fünfmeterraum goldrichtig und versenkte das Leder eiskalt zum 1:0 (9. Minute).

​Chancenwucher in der zweiten Halbzeit

​Nach dem Seitenwechsel drängte Opfenbach auf die Vorentscheidung, ließ dabei jedoch im Minutentakt beste Tormöglichkeiten liegen. Tobias Spiegel scheiterte nach zwölf Minuten noch knapp, ehe in der Schlussviertelstunde ein wahres Chancenfeuerwerk der Hausherren abgebrannt wurde.

​„Der TSV Opfenbach bettelt aktuell etwas um den Ausgleich. Viele Standards vor dem Tor der Allgäuer...“ – so lautete die bange Notiz vom Spielfeldrand, wo sich das Publikum bei bester Verpflegung (die legendäre „Gois“ schlug mit 10,00 Euro zu Buche) die spannende Schlussphase zu Gemüte führte.

​Insbesondere Niklas Rall avancierte zum Pechvogel im Opfenbacher Trikot: Erst lief er in der 80. Minute völlig frei auf Lindaus gegnerischen Kasten bzw. Torhüter Cicek zu, setzte den Ball jedoch knapp über die Latte. Nur vier Minuten später strich ein Kopfball von Ionut-Marius-Claudiu Siteavu nach einer Ecke nur haarscharf am Tor vorbei (84.). Und in der 85. Minute schlug Dogru über den Ball, Rall stürmte erneut allein auf das Tor zu – scheiterte diesmal jedoch an der Latte!

​Kelmendi macht den Deckel drauf

​Wer so fahrlässig mit seinen Chancen umgeht, wird oft bestraft – doch an diesem Tag nicht. In der 86. Spielminute machte Elion Kelmendi alle Hoffnungen der Gäste zunichte. Da wurde es auf dem Platz und den Rängen turbulent: Kelmendi konnte sich im Strafraum fünf Meter vor dem Tor komplett unbedrängt die Ecke aussuchen und schob souverän zum erlösenden 2:0 ein.

​Kurz darauf pfiff der souveräne Unparteiische die Partie ab. Opfenbach feiert einen am Ende hochverdienten Testspielsieg, während Lindau trotz starker Gegenwehr in der Schlussphase die Heimreise antreten musste.