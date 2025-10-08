Operation gut verlaufen: Tjark Reinert fällt mehrere Monate aus

Bittere Nachrichten für Blau-Weiß Lohne: Flügelflitzer Tjark Reinert wird seiner Mannschaft in den kommenden Monaten fehlen. Der 22-Jährige musste sich Anfang der Woche im Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster einer Schulteroperation unterziehen, nachdem er sich im Training eine schwere Verletzung zugezogen hatte.

Reinert hatte sich die rechte Schulter ausgekugelt, dabei wurde auch die Gelenklippe in Mitleidenschaft gezogen. In einem operativen Eingriff wurde diese mithilfe von drei Ankern wieder fixiert. Gleichzeitig nahmen die Ärzte eine Kapselstraffung vor, um das Gelenk künftig besser zu stabilisieren.

Damit steht dem im vergangenen Sommer vom SV Meppen nach Lohne gewechselten Offensivspieler eine mehrmonatige Reha bevor. Rund vier Monate wird Reinert ausfallen, bevor er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.