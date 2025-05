Opel Rüsselsheim-Frauen kassieren Niederlage

Rüsselsheim. Es hat nicht gereicht: Mit 1:2 (1:1) mussten sich die Verbandsliga Frauenmannschaft des SC Opel Rüsselsheim beim Tabellenachten SC Olympia Lorsch am Mittwochabend schmerzlich geschlagen geben. Der Abstand zu ihm beträgt nun schon zehn Punkte. Doch können die Opel-Frauen, die weiter auf dem vorletzten Platz liegen, noch aus eigener Kraft bis auf einen Zähler an die direkt vor ihnen stehende DJK/SSG Darmstadt herankommen und dürfen weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

In Lorsch sah Trainerin Jessica Klement ihre Mannschaft zu Beginn erst mal unter Druck. „Lorsch hatte gleich einen Lattenschuss, und unsere Torfrau Jennifer Burkhardt musste einen Ball auf der Linie retten. Aber dann haben wir uns gefangen, gingen mit 1:0 in Führung und haben die komplette erste Halbzeit dominiert. Nur haben wir sehr unglücklich ein Eigentor geschossen.“

Nach der Pause gerieten die Opel-Frauen in der 58. Minute durch einen Strafstoß in Rückstand. Wie Klement bedauerte, „hat uns dann hinten raus Power und Luft gefehlt. Wir konnten nicht mehr genug Druck machen, um zum Ausgleich zu kommen.“ Nun wartet am Samstag beim Tabellenzweiten SV Phönix Düdelsheim eine hohe Hürde.