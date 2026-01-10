Opel-Frauen starten mit Hallenturnier

Die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim starten mit einem eigenen Hallenturnier motiviert ins neue Jahr. (Symbolfoto) Foto: Joaquim Ferreira

Rüsselsheim. Mit einem eigenen Hallenturnier starten die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim motiviert ins neue Jahr. Am Sonntag haben sie in die Bauschheimer Sporthalle fünf Mannschaften eingeladen und gehen selbst mit zwei Teams an den Start. Gespielt wird von 11 bis 16 Uhr.

Zu Gast sind der SC Olympia Lorsch aus der Verbandsliga, der SC Lerchenberg aus Rheinland-Pfalz, Gruppenligist RSV Würges, Kreisoberligist SG Hofheim/Flörsheim und der SV Klein-Gerau, der in der Neuner-Runde spielt. Die Opel-Frauen kämpfen mit ihrem Verbandsligateam und der zweiten Mannschaft um den Turniersieg. Dabei sind auch Spielerinnen aus der neu gemeldeten dritten Mannschaft, die aus ehemaligen B-Jugendlichen besteht.

Das Turnier wurde von Abteilungsleiterin Justine Weber initiiert und bildet den Auftakt der Vorbereitung für die Opel-Fußballerinnen, die nächste Woche wieder ins Training einsteigen und weiter gemeinsam mit erster und zweiter Mannschaft trainieren. Zwei Verletzungsausfälle Für das Verbandsligateam geht es darum, vor allem am Abschluss zu arbeiten und effektiver zu werden. „Wir brauchen noch zu viele Chancen für unsere Tore“, meint Trainerin Jessica Klement. Auf zwei Spielerinnen muss sie jedoch erst mal verzichten. „Leider fallen Leonie Michels und Jennifer Burkhardt wegen Knieproblemen bis mindestens Mitte Februar aus. Da fehlen uns zwei wichtige Spielerinnen aus dem Stammkader. Wir hoffen aber, dass die beiden zur Rückrunde wieder dabei sind.“