Opel: 0:2 im letzten Spiel von Stefan Diehl Trainer verlässt die Regionalliga-Fußballerinnen des SC Opel +++ Späte Gegentore des TSV Jahn Calden

RÜSSELSHEIM. Noch immer kein Sieg und wieder kein Zähler: Mit nur einem Punktgewinn gehen die Regionalliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim als Tabellenletzter ins neue Jahr. Auch zum Rückrundenauftakt konnten sie beim 0:2 (0:0) gegen den TSV Jahn Calden nichts mitnehmen. Allerdings endete die Partie extrem bitter: Die beiden Gegentore fielen erst in der Schlussphase.

Der letzte Einsatz vor der Winterpause war zugleich der letzte überhaupt für Stefan Diehl. Der junge Opel-Coach, der die Opel-Frauen vergangene Saison in die Regionalliga geführt hat, hört zum 31. Dezember auf, wie er mitteilte. „Das hat rein berufliche Gründe. Ich habe mehrere Angebote und werde Anfang des Jahres einen Vollzeitjob im Sportmanagement-Bereich annehmen. Außerdem muss ich noch mein Sportmanagement-Studium beenden. Da bleibt mir leider keine Zeit mehr für den Trainerjob. Zumal ich eventuell auch wegziehe.“

Ihm sei natürlich klar, „dass das eine schwierige sportliche Situation ist, in der man eine Mannschaft und einen Verein nicht gerne verlässt“. Doch laufen bereits Gespräche mit neuen Trainerkandidaten. „Und ich traue der Mannschaft auf jeden Fall zu, in der Rückrunde noch einige Punkte zu holen“, betont Diehl und versichert: „Ich werde weiter die Spiele verfolgen und Kontakt halten. Die Zeit hier habe ich sehr genossen. Das war eine tolle Erfahrung.“

In seinem Abschiedsspiel gegen Calden durfte der 24-jährige Nieder-Olmer lange auf einen erfolgreichen Ausstand hoffen. Im Hinspiel nur 1:2 unterlegen, fanden die Opel-Frauen gleich sehr gut rein in die Partie und kamen durch Sarah Sieber und Lisa Schmitz zu Chancen. Nach rund 30 Minuten gab es eine schöne Kombination, bei der Janine Hanke im Abschluss das Glück fehlte: Nur um Haaresbreite schob sie das Leder am Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause wurde es noch mal brenzlig. Annika Peschke hielt jedoch stark gegen TSV-Kapitänin Johanna Hildebrandt, die im Anschluss noch einen Schuss aus der zweiten Reihe knapp über die Latte setzte.

Nach dem Seitenwechsel hatte Calden etwas mehr vom Spiel. Annike Peschke konnte aber erneut klasse gegen Hildebrandt parieren. Und wenig später dann die Riesenchance für Rüsselsheim: Karima Marhabi passte zu Michéle Schmitt. Deren Schuss streifte Zentimeter am Pfosten vorbei.