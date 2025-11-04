Opara weiterhin an der Spitze – Saponaro springt aufs Siegerpodest

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Auch im Oktober war Top-Torjäger Mike Opara vom VfB Forstinning nicht zu stoppen. Mit 15 Toren thront er weiterhin an der Spitze der Torjägerliste der Bezirksliga Ost - und das zurecht. Denn in jedem Spiel dieses Monats konnte er entweder mindestens ein Tor schießen oder eines vorbereiten. Acht Assists sind Opara im bisherigen Saisonverlauf gelungen. Der VfB ist zudem weiterhin ungeschlagener Tabellenführer.

Dicht an den Fersen von Opara befindet sich Josef Sontheim. Der amtierende Top-Torjäger konnte schon 14-mal einnetzen. Im letzten Heimspiel half er dem SV Miesbach mit einem Doppelpack zum Sieg. Der 32-Jährige schaffte es im Monat Oktober zweimal in die Elf der Woche und gab sechs Vorlagen. Nur am 14. Spieltag, bei der 2:1 Niederlage gegen den TSV Siegdorf, kam er weder zu keinem Scorer.