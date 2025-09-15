Opara-Wahnsinn geht weiter – Forstinning mit Schützenfest gegen SVW

Der Tabellenprimus der Bezirksliga Ost marschiert weiter in Richtung Meisterschaft. Forstinning gewinnt auch in Waldperlach und setzt sich an Platz eins fest.

Forstinning – Die Fußball-Bezirksliga Ost entwickelt sich an der Spitze immer mehr zu einem Zweikampf zwischen dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim. Während der VfB den SV Waldperlach am Ende doch recht souverän mit 6:2 (4:2) besiegte, distanzierte Aschheim den Verfolger TSV Dorfen mit einem 3:0. Dadurch weist der VfB Forstinning bereits neun Zähler Vorsprung auf den dritten Tabellenrang auf, spürt aber den Atem der ebenfalls noch unbesiegten Aschheimer im Nacken.

Mit einem Knaller sorgte Mike Opara dafür, dass seine Torflaute nun auch schon wieder nach drei Spielen endete. Nach einem Zuspiel von Alessandro De Marco drosch der VfB-Stürmer das Spielgerät aus halbrechter Position in den linken Torwinkel (3.) zum 1:0. Und kurz darauf setzte Opara gleich noch das 2:0 mit seinem bereits elften Saisontreffer nach einem Grundlinienball von Dzemo Sefidanoski drauf (9.).

„Wir haben am Anfang viel Energie auf das Feld gebracht, dann aber einige Bretter zum möglichen 3:0 liegen gelassen“, monierte Trainer Gery Lösch ein folgenreiches Versäumnis. Denn nach einem Ballverlust im Spielaufbau verkürzte der Gast ein wenig aus dem Nichts zum 1:2 durch Luca Mancusi (13.). Endgültig wild geriet die Partie im ersten Durchgang dann durch den Ausgleich von Roberto Valanzano (30.).

„In dieser Phase fehlte uns die Ordnung im Anlaufverhalten.“ Die Kritik von Lösch wäre beinahe sogar in das 2:3 bei Chancen von Valanzano und Semir Gracic gemündet, ehe eine unglückliche Aktion das Momentum wieder auf die VfB-Seite schob. Gästeakteur Maximilian Kornbichler lenkte eine Flanke von de Marco ins eigene Netz ab zum 3:2 (37.) für den VfB. Und Sefidanoski erhöhte flugs darauf noch mit einem wunderbaren Prädikatstor auf 4:2 (40.).

Hälfte zwei wird zunehmend ruhiger

„Das 3:2 war für den Kopf wichtig. Und nach dem 4:2 ist das Spiel wieder komplett in unsere Richtung gelaufen.“ Lösch fand in der Folgezeit keine Gründe mehr für Tadel und durfte den dann wesentlich ruhiger verlaufenden zweiten Durchgang entspannt beobachten. Immerhin legte der VfB noch zweimal nach – jeweils mit einem Tordebüt.

Denn Niklas Reitner kann tatsächlich nicht nur Löcher stopfen und das Spiel ordnen, sondern auch in das Netz des Gegners treffen (58.). Und Einwechselakteur Victor Bezerra do Nascimento setzte schließlich den Schlusspunkt mit einem weiteren schönen Tor in nicht ganz einfacher Abschlussposition (81.).

Waldperlachs Trainer Tobias Wittmann lobte den Kontrahenten bei seiner Spielanalyse: „In der Summe ist der VfB-Sieg hochverdient. Sie haben auch die höhere Einzelspielerqualität. Aber wir können die Niederlage schon richtig einordnen.“