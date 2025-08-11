Opara sticht heraus: VfB Forstinning zerlegt TSV Ebersberg

Der Landesliga-Absteiger aus Forstinning zeigt sich zu Saisonbeginn in einer überragenden Verfassung und bestätigt die Titelambitionen.

Mit einem überdeutlichen 1:6 für den Gast endete das Landkreisderby zwischen dem TSV Ebersberg und dem VfB Forstinning vor 260 Zuschauern im Waldsportpark.

Der Absteiger aus der Landesliga dominierte den Aufsteiger aus der Kreisliga über die gesamte Spielzeit deutlich und eroberte mit dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel die Tabellenspitze der Bezirksliga Ost. Dagegen wartet Ebersberg nach einem allerdings auch sehr happigen Startprogramm weiterhin auf den ersten Zähler.

Die Hauptgründe für die Ebersberger Unterlegenheit finden sich im Aufstellungsbogen. Im Vergleich zur letzten Partie gegen den TSV Dorfen musste Trainer Michael Hieber mit Simon Wiener, Ägidius Wieser, Maximilian Volk und David Volkmann wichtige Ankerspieler ersetzen, der langwierige Ausfall des starken Neuzugangs Fynn Querfurth schlägt zusätzlich ins Kontor.

Angesichts dieser Schwächungen auf der einen und des auf der anderen Seite beim VfB Forstinning bisherigen Auftretens zum Saisonstart befand sich Ebersberg fast erwartet von Beginn an unter Druck gesetzt. Nach einem Querschläger von Nico Weismor wuselte sich Leo Gabelunke um seinen nicht günstig postierten Gegenspieler Maximilian Baier und schloss früh mit dem 0:1 ab (3.).

Vorhang auf für Opara

In der Folgezeit entwickelte sich die Partie zu einem Privatduell zwischen Ebersbergs für Lukas Schmidmaier ins Tor gerückten Schlussmann Marinus Pohl und Forstinnings Mike Opara, der sich bereits bei den ersten beiden Siegen des VfB treffsicher gezeigt hatte. Die TSV-Abwehr bekam die Laufwege des extrem wendigen und antrittschnellen Stürmers einfach nicht in den Griff.

Beim 0:2 spitzelte Opara nach einem Vertikalpass von Rechtsverteidiger Noah Klemt den Ball ins Tor (17.), beim 1:3 überlief der nach Verletzungsplagen in der Vorsaison nun wieder fitte Angreifer wieder mal die gesamte Abwehr inklusive Pohl und schob locker ein (40.). Zweimal rettete der Ebersberger Torhüter allerdings in klassischen 1:1-Situationen gegen Opara und verhinderte noch schlimmeres Unheil im ersten Durchgang.

Forstinning in Torlaune

Auf der anderen Seite hatte die VfB-Abwehr alles im Griff bis auf eine Situation. Nach einem weit gezogenen Freistoß entwischte Timo Schaller am langen Pfosten und köpfte aus kurzer Distanz zum zwischenzeitlichen 1:2 ein (37.). Wirklich in Bedrängnis brachte dieser erste Saison-Gegentreffer die Mannschaft von VfB-Trainer Gery Lösch aber nicht.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhten Leo Gabelunke schnell mit dem allerdings nicht unhaltbaren 1:4 (55.) und Mike Opara mit einem verwandelten Strafstoß nach Foul an Emir Yildirim (59.) zum 1:5. Dann leistete sich zu allem Überfluss auch noch Timo Schaller eine angesichts des Spielstandes völlig unnötige Notbremse gegen Opara in einem ansonst fairen Derby und wird dem TSV nach der folgerichtigen roten Karte die nächsten Spiele fehlen (67.). Kurz vor Spielende setzte VfB-Neuzugang Daniele Ciarlesi mit dem 1:6 den Schlusspunkt (89.).