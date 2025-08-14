Opara als X-Faktor: Zorneding will im Derby „Tempo in die Tiefe wegnehmen“

Die Stimmungslagen bei den beiden Vereinen sind dabei durchaus unterschiedlich. Beim VfB Forstinning wandelte sich die Abstiegsdepression binnen kurzer Zeit in neue Zuversicht und Euphorie um, inklusive der eroberten Tabellenführung, während Zorneding nach einem siegreichen Auftakt beim SB DJK Rosenheim zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste.

Nach dem Derby ist vor dem Derby. Der VfB Forstinning siegte im Nachbarschaftsduell beim TSV Ebersberg am letzten Spieltag mit 6:1 Toren und hat nun mit dem TSV Zorneding am Freitag, um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark den nächsten Landkreisrivalen vor der Brust. Die Landkreis-Derbywochen in der Bezirksliga Ost finden dann am Mittwoch mit der Partie zwischen dem TSV Zorneding und dem TSV Ebersberg ihren vorläufigen Schlusspunkt in der Hinrunde.

„Wir haben einen guten Spirit im Moment“, freut sich auch VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl über die derzeitige Hochstimmung. Dazu beigetragen hat auch wesentlich Neutrainer Gery Lösch, der offensichtlich die richtige Ansprache zum neu formierten Forstinninger Kader findet. Zur Not geschieht dies, wie nach dem jüngsten Derbyerfolg als Einstandsritual, auch in gesanglicher Form.

Sascha Bergmann, Trainer des TSV

Zornedings Trainer Sascha Bergmann beobachtete seine beiden nächsten Kontrahenten und zeigte sich durchaus beeindruckt von Forstinning. „Der VfB hat eine sehr gute Mannschaft, ist in der Breite sehr gut besetzt und wird am Ende der Saison mit oben stehen.“ Auch Forstinnings momentan so treffsicherem Stürmer, Mike Opara, zollte Bergmann Respekt: „Auf ihn müssen wir uns taktisch einstellen und ein kompaktes Zentrum bilden, um damit das Tempo in die Tiefe herauszunehmen.“ Dies stellte sich für Ebersberg als unlösbares Problem heraus, immer wieder entwischte Opara mit seiner Wendigkeit und stürmte allein aufs Tor zu.

Doch der VfB besteht natürlich nicht aus Opara allein, mit bislang nur einem Gegentreffer aus drei Partien stellt der Tabellenführer auch die beste Defensive der Liga, zudem kann Gery Lösch am Feiertag nahezu aus der vollen Kadertiefe schöpfen.

Im Gegensatz zum TSV, Bergmann verweist auf einige Urlauber und eine sehr veränderte Startelf im Vergleich zur letzten, verlorenen Partie in Ampfing. „Aufgrund der personellen Situation und dem augenblicklichen Lauf ist der VfB natürlich Favorit.“ Doch es sei eben auch ein Derby. „Und wir werden alles reinwerfen, um dem VfB ein Bein zu stellen.“ Dabei auf TSV-Seite nicht helfen kann mit Marco Rastel (Muskelfaserriss) ein ehemaliger Forstinninger, der nun zum Zuschauen verurteilt ist.