Opalka-Ära beim FC Lune endet nach fünf Jahren Pokalsieg wäre krönender Abschluss von FuPa Lüneburg · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Nach einer fünfjährigen Amtszeit werden der FC Lune und sein Cheftrainer Roman Opalka im kommenden Sommer getrennte Wege gehen. Was in der heutigen Zeit des Fußballs als außergewöhnlich lange Kontinuität gilt, endet nach der laufenden Spielzeit 2025/26 im besten gegenseitigen Einvernehmen.

Opalka blickt auf eine ereignisreiche Zeit beim FC zurück. Unter seiner Regie feierte der Verein in der Saison 2021/22 die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Dort konnte sich die Mannschaft im ersten Jahr etablieren, musste jedoch im Jahr 2024 den Gang zurück in die 1. Kreisklasse antreten. Nun kamen beide Seiten zu dem Ergebnis, dass sowohl der Verein, als auch der Coach nach dieser langen Zeit eine Veränderung brauchen. In dieser Saison machte der FC Lune vor allem im Pokal auf sich aufmerksam: Hier scheiterte die Opalka-Elf im Halbfinale des Kreispokals an TuRa Hechthausen, hat aber am kommenden Mittwoch die Chance gegen den FC Hagen/Uthlede III ins Endspiel um den Allianz-NMS-Blank-Cup einzuziehen.

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Abschied unter Freunden

Trotz der sportlichen Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, betonen beide Seiten das freundschaftliche Verhältnis. Opalka hob insbesondere die enge Zusammenarbeit mit Carl Gerken hervor, den er als „überragenden Mann im Verein“ und persönlichen Freund bezeichnet.