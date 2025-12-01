Oosting übernimmt bei Antwerpen: Frischer Wind nach Krise

Royal Antwerpen befindet sich nach einem schwachen Saisonstart im Tabellenkeller der Jupiler Pro League und deutlich hinter den eigenen Ansprüchen. Nach der Entlassung von Vorgänger Stef Wils, dem eine bröckelnde Kabinenstimmung und fehlende taktische Klarheit nachgesagt wurde, suchte der Klub dringend nach einem Neuanfang an der Seitenlinie.