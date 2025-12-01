Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Oosting übernimmt bei Antwerpen: Frischer Wind nach Krise
Royal Antwerpen hat Joseph Oosting als neuen Cheftrainer verpflichtet und setzt damit in einer sportlich angespannten Phase auf einen erfahrenen niederländischen Taktiker mit Eredivisie-Erfahrung. Der 53-Jährige unterschrieb beim belgischen Erstligisten einen Vertrag über zweieinhalb Jahre und soll den taumelnden Traditionsklub wieder in Richtung der Europapokalplätze führen.
Royal Antwerpen befindet sich nach einem schwachen Saisonstart im Tabellenkeller der Jupiler Pro League und deutlich hinter den eigenen Ansprüchen. Nach der Entlassung von Vorgänger Stef Wils, dem eine bröckelnde Kabinenstimmung und fehlende taktische Klarheit nachgesagt wurde, suchte der Klub dringend nach einem Neuanfang an der Seitenlinie.
In diesem Umfeld kristallisierte sich Joseph Oosting rasch als Wunschkandidat der Antwerpener Führung um Sportdirektor Marc Overmars heraus. Der Niederländer war seit seiner Freistellung bei FC Twente im September vereinslos, genoss aber weiterhin einen guten Ruf für seine akribische Arbeit und seine klare Spielidee.