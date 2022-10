O/O gewinnt auch ohne Top-Torjägerin Hellwege

Der FC Oste/Oldendorf ist in der Oberliga der Frauen das Team der Stunde. Nach einem holprigen Saisonstart feierte O/O nun seinen vierten Sieg in Folge. Doch es gab auch eine schlechte Nachricht.

So., 16.10.2022, 14:00 Uhr

Einen wesentlichen Anteil am 4:0-Sieg gegen Eintracht Lüneburg II hatte Torhüterin Andrea Jäger. Die 30-Jährige erwies sich in der ersten Halbzeit als sicherer Rückhalt und sorgte dafür, dass für Oste/Oldendorf alles nach Plan lief. Je länger das Spiel dauerte, desto besser fanden auch ihre Vorderleute die richtigen Lösungen und übernahmen spätestens nach der Pause endgültig die Kontrolle über die Partie.Dabei hatte O/O zunächst eine schlechte Nachricht zu verkraften: Top-Torjägerin Laura Hellwege fällt mit einem Bänderriss wochenlang aus. Da O/O neben der nötigen Qualität derzeit auch das entsprechende Selbstvertrauen hat, scheint das Team die Hiobsbotschaft verkraften zu können. Am Sonntag um 14 Uhr kommt der Tabellendritten und -nachbar Westerholz.