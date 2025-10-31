– Foto: Rolf Schmietow

O/O-Frauen werfen Hedendorf/Neukloster aus dem Bezirkspokal „Wenn wir so auftreten, brauchen wir uns vor keinem Gegner verstecken"

Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Oste/Oldendorf haben das Landkreisduell im Bezirkspokal gegen die VSV mit 2:0 für sich entschieden und stehen im Halbfinale.

Die Gastgeberinnen erspielten sich ein Chancenplus, das Elea Seba nach einem Spielzug mit einem Abschluss aus zentraler Position auch auf die Ergebnistafel brachte (70.). Als die VSV in der Schlussphase das Risiko erhöhten, machte Laura Hellwege nach Seba-Vorarbeit den Deckel drauf (86.). Heute, 13:00 Uhr FC Oste/Oldendorf FC Oste/Old. VSV Hedendorf/Neukloster Hedendorf/N. 2 0 Abpfiff