O/O-Frauen souverän im Bezirkspokal - Das ist der Endspiel-Gegner

– Foto: Rolf Schmietow

Der unterklassige Gegner des FC Oste/Oldendorf hat bereits zwei Landesligisten aus dem Bezirkspokal geworfen. O/O war also gewarnt. Doch am Ende lief alles glatt.

Der FC Oste/Oldendorf setzte sich mit 4:0 bei der SG Beckedorf/Ritterhude durch. Die Gastgeberinnen hatten bereits zwei Landesligisten aus dem Wettbewerb geworfen und zuletzt auch deutlich gegen die O/O-Zweitvertretung im Ligabetrieb gewonnen.



Die SG ging die Partie mit dem Selbstvertrauen eines Bezirksliga-Tabellenführers an und setzte Oste/Oldendorf schon früh unter Druck. Der Favorit ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und setzte nach dem Überspielen der ersten Pressinglinie immer wieder Unterschiedsspielerin Laura Hellwege ein.