O/O-Frauen souverän im Bezirkspokal - Das ist der Endspiel-Gegner

Der unterklassige Gegner des FC Oste/Oldendorf hat bereits zwei Landesligisten aus dem Bezirkspokal geworfen. O/O war also gewarnt. Doch am Ende lief alles glatt.
Der FC Oste/Oldendorf setzte sich mit 4:0 bei der SG Beckedorf/Ritterhude durch. Die Gastgeberinnen hatten bereits zwei Landesligisten aus dem Wettbewerb geworfen und zuletzt auch deutlich gegen die O/O-Zweitvertretung im Ligabetrieb gewonnen.
Die SG ging die Partie mit dem Selbstvertrauen eines Bezirksliga-Tabellenführers an und setzte Oste/Oldendorf schon früh unter Druck. Der Favorit ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und setzte nach dem Überspielen der ersten Pressinglinie immer wieder Unterschiedsspielerin Laura Hellwege ein.
„Weil der Gegner sehr viel Druck gemacht hat, wussten wir, dass ihnen in der zweiten Halbzeit der eine oder andere Schritt fehlen wird“, sagt Trainer Maik Ratje. „Wir haben das Geschehen dann dominiert und den Sieg auch in der Höhe verdient nach Hause gebracht.“
Im Endspiel trifft O/O rund um Himmelfahrt auf Ligakonkurrent TuS Fleestedt. Der Spielort steht noch nicht fest.
Tore: 0:1 (21.), 0:2 (63.), 0:3 (70.) alle Hellwege, 0:4 (75.) Rieper. (stu)