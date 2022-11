O/O fliegt überraschend aus dem Pokal

"Das ist das Resultat aus einem unbefriedigenden Fußballspiel", sagt O/O-Trainer Marco Hendreich. Die erste Halbzeit verlief eigentlich noch nach Plan. Oste/Oldendorf war turmhoch überlegen und ging verdient in Führung. Mit dem 1:0-Pausenstand war Gegner Bassen noch gut bedient. "Wir hätten das Spiel hier schon fast entscheiden können. Ein 3:0 wäre möglich gewesen", so Hendreich.

Stattdessen blieb Bassen in der Partie und stellte nach der Pause sein Spiel gegen den Ball um.Damit kam der FC nicht zurecht und erspielte sich kaum noch Chancen. "Wir haben zu viele schlechte Entscheidungen getroffen und waren im letzten Drittel zu unpräzise", sagt der Coach. Bassen kam durch Ex-Regionalliga-Spielerin Aline Stenzel zwei Mal gefährlich nach vorne und drehte das Spiel. O/O wird sich nun ausschließlich auf die Landesliga konzentrieren können, in der es am 11. März 2022 weitergeht. Tore: 0:1 (41., Eigentor), 1:1 (47.), 2:1 (64.) Stenzel.