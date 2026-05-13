Onur Saglam nach Meisterschaft: „Ich würde mit allen weitermachen“

awefussihh (l.) mit Onur Saglam. – Foto: Screenshot awefussihh

Concordia Hamburg hat die sportliche Antwort gegeben. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg ist dem Klub die direkte Meisterschaft in der Landesliga Hansa gelungen. Mit 65 Punkten aus 28 Spielen, 99 erzielten Toren und nur drei Niederlagen hat Cordi die Liga über weite Strecken geprägt. Einer der wichtigsten Spieler dieser Saison war Kapitän Onur Sağlam. Der 33-Jährige ist Stammspieler, Führungsspieler und eine zentrale Figur der Mannschaft.

Für Sağlam fühlte sich der Platz an der Spitze nicht neu an. Concordia hatte die Tabelle lange angeführt, geriet aber im April kurzzeitig unter Druck. Der Kapitän ordnete diese Phase mit einem Augenzwinkern ein: „Ich glaube, wir waren fast durchgehend immer auf dem 1. Platz. Wir hatten einmal den April, aber der April, der macht, was er will.“

Nach dem Titelgewinn sprach Sağlam im Interview mit dem Instagram-Kanal AWE Fussi über die Meisterschaft, den Zusammenhalt im Team und die noch offene Frage, wie der Verein mit dem sportlich erreichten Aufstieg umgehen wird.

Entscheidend sei aber gewesen, dass die Mannschaft als Einheit reagiert habe. „Wir haben gezeigt, dass wir als Team, als Familie fungieren“, sagte Sağlam. Cordi habe die Saison eigentlich souverän bis zum Ende durchziehen wollen, habe es zwischendurch aber noch einmal spannend gemacht: „Ein bisschen heiß werden lassen, ein bisschen noch die anderen Mannschaften schnuppern lassen", meint er mit einem Augenzwinkern.

Am Ende steht für den Kapitän dennoch ein klares Fazit: „Wir haben gezeigt, dass wir als Familie, als Team verdient die Meisterschaft geholt haben.“ Besonders wichtig ist ihm dabei, dass Concordia nicht nur über Ergebnisse funktioniert habe: „Und dass wir sowohl die Spielerentwicklung als auch den sportlichen Erfolg kombinieren können.“

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Sportlich geliefert - Entscheidung liegt beim Verein

Genau darin liegt die besondere Note dieser Meisterschaft. Auf dem Platz hat Concordia die Rückkehr in die Oberliga Hamburg geschafft. Ob der direkte Wiederaufstieg allerdings auch tatsächlich vollzogen wird, bleibt abzuwarten. Im Umfeld gibt es weiter Gerüchte, dass dem Verein die finanziellen Mittel für die Oberliga fehlen könnten.

Onur Sağlam formulierte es nach der Meisterschaft ähnlich nüchtern. „Also wir sind Sportler. Wir haben gesagt, wir wollen unseren sportlichen Erfolg zu Ende bringen. Wir wollen unseren Soll erfüllen. Das haben wir heute damit getan“, sagte der Kapitän. Was nun folge, liege nicht in der Hand der Mannschaft: „Was am Ende die Vereinsführung macht, das wissen wir nicht. Das steht in den Sternen geschrieben.“

Damit trennt Sağlam sauber zwischen dem sportlichen Auftrag und der Entscheidung im Hintergrund. Die Mannschaft hat geliefert. Nun muss der Verein klären, ob und wie der nächste Schritt organisatorisch möglich ist.

„Für mich persönlich ist das eine Familie“

Sportlich würde Sağlam den Weg mit dieser Mannschaft fortsetzen. Der Kapitän macht deutlich, dass er nicht an einen radikalen Umbruch denkt, sondern an die Stärke der bestehenden Gruppe glaubt. Sein Wunsch ist klar: „Ich würde mit allen Spielern in die nächste Saison gehen, auch in der Oberliga spielen.“ Für Sağlam ist dabei nicht allein die individuelle Klasse entscheidend. „Es kommt nicht immer auf die Qualität an, sondern auch manchmal auf die Teamchemie. Und die ist hier gegeben.“

Diese Aussage passt zu einer Saison, in der Concordia nicht nur von Einzelspielern lebte, sondern über eine breite offensive Qualität verfügte. 99 Tore nach 28 Spielen sprechen für sich. Die Mannschaft hatte viele verschiedene Torschützen, viele prägende Figuren und eine klare gemeinsame Linie.

„Der Blick geht immer nach oben“

Bei aller Ungewissheit klingt aus Sağlams Worten ein klarer sportlicher Anspruch. Geduld sei wichtig, sagt er, doch die Richtung sei eindeutig: „Manchmal muss man einfach geduldig bleiben. Und der Blick geht immer nach oben.“ Den Satz schließt er mit einer deutlichen Botschaft: „Aber für einige Vereine bleibt er auch in der Landesliga. Für uns geht es nach oben.“

Sportlich stimmt das. Concordia Hamburg ist Meister der Landesliga Hansa. Die Mannschaft hat sich den Aufstieg verdient, der Kapitän hat vorgelegt, Trainerteam und Spieler haben ihren Teil erfüllt. Jetzt bleibt die Frage, ob der Verein den Weg in die Oberliga auch tatsächlich mitgeht. Für den Moment aber darf Cordi feiern - und Onur Sağlam hat als Kapitän klar gemacht, wie viel dieser Titel innerhalb der Mannschaft bedeutet.

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