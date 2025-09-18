Onur Özkaya muss in der Pause hart durchgreifen

Diese Niederlage war in der Tat ein Armutszeugnis der besonderen Art, was Trainer Onur Özkaya wie folgt kommentierte: „Ich habe selbst ziemlich hoch gespielt und bin seit über zwölf Jahren Trainer bei Marathon. Damals standen wir in der B-Liga im Mittelfeld. Das war eins der schlechtesten in meiner Karriere. Wir hatten keinen Torabschluss in 90 Minuten. Durch viele Urlauber in der Vorbereitung und zahlreiche Verletzungen sind einige meiner Spieler nicht bei 100 Prozent. In keinem Spiel mehr sind wir der Favorit. Bei der Leistung müssen wir aufpassen, nicht unten rein zu rutschen.“

Und so schien das Unheil am vergangenen Sonntag weiter seinen Lauf zu nehmen. Doch dann wechselte Özkaya in der Halbzeit gleich viermal aus. Auch die Neuzugänge Dennis Lerche und Burak Akarca, die schon mindestens zwei Ligen höher gekickt haben und als enorme Verstärkungen gefeiert wurden, traf es. Dass da der ein oder andere nicht mit einverstanden war und dies auch artikulierte, störte Özkaya wenig: „Ich kann ihren Frust verstehen. Aber ich entscheide.“