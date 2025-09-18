Onur Özkaya muss in der Pause hart durchgreifen

Als Fischelns Neuzugang Safer Erdogan in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit am vergangenen Sonntag im Lokalduell der Bezirksliga, Gruppe 3, gegen den CSV Marathon Krefeld auf 4:1 stellte – die Platzherren hatten in den ersten 45 Minuten eine fast optimale Chancenverwertung –, schien der Fehlstart des CSV um Spielführer Emre Özkaya nach dem fünften Spieltag mit nur vier Punkten bereits festzustehen.
Nur gegen den Neuling SC Union Nettetal II konnte bis zu diesem Zeitpunkt ein Erfolg gefeiert werden. Danach wurde nach einer schnellen 2:0-Führung beim Titelkandidaten SpVg Odenkirchen noch mit 2:5 verloren. Eine Woche vor der Partie in Fischeln hatte es gegen Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach eine peinliche 0:3-Pleite gegeben.
Diese Niederlage war in der Tat ein Armutszeugnis der besonderen Art, was Trainer Onur Özkaya wie folgt kommentierte: „Ich habe selbst ziemlich hoch gespielt und bin seit über zwölf Jahren Trainer bei Marathon. Damals standen wir in der B-Liga im Mittelfeld. Das war eins der schlechtesten in meiner Karriere. Wir hatten keinen Torabschluss in 90 Minuten. Durch viele Urlauber in der Vorbereitung und zahlreiche Verletzungen sind einige meiner Spieler nicht bei 100 Prozent. In keinem Spiel mehr sind wir der Favorit. Bei der Leistung müssen wir aufpassen, nicht unten rein zu rutschen.“
Und so schien das Unheil am vergangenen Sonntag weiter seinen Lauf zu nehmen. Doch dann wechselte Özkaya in der Halbzeit gleich viermal aus. Auch die Neuzugänge Dennis Lerche und Burak Akarca, die schon mindestens zwei Ligen höher gekickt haben und als enorme Verstärkungen gefeiert wurden, traf es. Dass da der ein oder andere nicht mit einverstanden war und dies auch artikulierte, störte Özkaya wenig: „Ich kann ihren Frust verstehen. Aber ich entscheide.“
Und das Resultat der ungewöhnlichen Maßnahme spricht letztlich für den Trainer: Beim Abpfiff stand ein 4:4 zu Buche, weil fünf Minuten vor dem Ende der immer stärker werdende Dario Krezic einen Handelfmeter verwandelte. Er hatte schon für den ersten CSV-Treffer gesorgt. Auch der Ex-Fischelner Ilay Baris war an ehemaliger Wirkungsstätte unter den Marathon-Torschützen. Das trotz des Unentschiedens die Özkaya-Elf in der Tabelle von Rang zwölf auf 13 zurückfiel, interessierte hinterher dennoch niemanden.
Am Wochenende erwartet der CSV Marathon in der Edelstahl-Kampfbahn den zuletzt erstmals siegreichen Neuling SV Thomasstadt Kempen. Zu den fehlenden Daniel Sperling, Sebastian Peschel, Harun Aydin und David Piotr Wieczorek gesellt sich mit Almir Arapovic noch ein Weiterer dazu. Vor allen Dingen der Ausfall von Wieczorek wiegt schwer. Der schnelle Angreifer fehlt bereits seit Mitte März mit einem Kreuzbandanriss. Gerechnet wird mit ihm erst wieder im November.