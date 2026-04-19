Onur Köse kehrt zurück: Neuer Trainer für den Landeslisten TSV KK Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat die Nachfolge auf der Trainerbank geregelt und die ersten Neuzugänge vorgestellt. von SN · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide geht mit einem neuen Trainer in die Saison 2026/27. Onur Köse übernimmt beim Landesligisten zur neuen Spielzeit die Verantwortung an der Seitenlinie und feiert damit nach längerer Pause sein Comeback als Cheftrainer.

Köse ist in der Region kein Unbekannter. Der neue Trainer war bereits im Jugendbereich des TSV Havelse tätig und sammelte zudem Erfahrungen in der Landesliga bei den Herrenmannschaften des 1. FC Wunstorf und von Iraklis Hellas. Auf dem Instagram-Kanal des Vereins erklärte Köse: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei KK und darauf, mein Comeback als Trainer zu starten. Für mich war das eine bewusste Entscheidung, weil ich hier die Möglichkeit sehe, wirklich etwas aufzubauen.“

Der neue Coach verfolgt beim TSV KK einen langfristigen Ansatz. „Wir wollen den bestehenden Kern der Mannschaft halten, Stabilität reinbringen und Schritt für Schritt Strukturen schaffen. Dabei denken wir nicht kurzfristig, sondern verfolgen einen langfristigen Plan, vom Stabilisieren über den Aufbau bis hin zur nachhaltigen Entwicklung des Teams.“ Zudem kündigte Köse an, dass die ersten Personalentscheidungen bereits gefallen seien. „In den letzten Wochen hatten wir bereits viele gute Gespräche, sowohl intern als auch mit potenziellen Neuzugängen. Die ersten drei vielversprechenden Zusagen haben wir bereits erhalten, weitere stehen kurz bevor. Das zeigt, dass der Weg, den wir einschlagen, auch nach außen wahrgenommen wird.“