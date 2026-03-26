Onur Ilkkan vor Topspiel gegen Eiberg: „Wir glauben an den Aufstieg“ Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Nach 20 Spieltagen steht die Alemannia Essen mit 47 Punkten auf dem zweiten Platz - allerdings punktgleich mit Tabellenführer Preußen Eiberg, der aufgrund des leicht besseren Torverhältnisses an der Spitze verweilt. Am kommenden Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen beider Vereine. von Tristan Benten · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Alemannia Essen blickt auf den Aufstieg – Foto: UR-Pictures

Der Aufstiegskampf in der Kreisliga A, Gruppe 2 findet am kommenden Spieltag seinen Höhepunkt. Der Tabellenführer Preußen Eiberg trifft auf Verfolger Alemannia Essen. Aktuell stehen beide Mannschaften bei 47 Zählern. Onur Ilkkan, Mannschaftsverantwortlicher bei der Alemannia, sprach über das kommende Top-Spiel und die restliche Spielzeit.

"Energie, Tempo und Hunger" Am vergangenen Spieltag verlor Alemannia Essen die Tabellenführung an Eiberg. Allerdings war es kein Selbstverschulden der Mannschaft von Cheftrainer Serhat Hakan, denn sein Team siegte souverän im Duell mit dem TuS Holsterhausen (3:0). Durch den 8:0-Kantersieg gegen den ESC Rellinghausen II schnappte sich jedoch Preußen die Spitze. Das kommende direkte Aufeinandertreffen könnte richtungsweisend für die restliche Saison werden. Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben ist die Denkweise klar für den Tabellenzweiten: "Wir wissen, dass noch einige schwere Spiele vor uns liegen. Deshalb gehen wir die Aufgaben von Spiel zu Spiel an und bleiben fokussiert. Unser klares Ziel ist es, am Ende oben zu stehen und den Aufstieg zu schaffen. Gleichzeitig ist uns aber auch wichtig, ruhig zu bleiben – selbst wenn es am Ende nicht reichen sollte, wäre das kein Genickbruch für uns", verriet Ilkkan.

In der vergangenen Spielzeit landete sein Team auf dem zehnten Platz und war über die gesamte Saison nicht am Aufstiegsrennen beteiligt. In der aktuellen Saison musste die Alemannia hingegen erst eine Pleite hinnehmen. Der Mannschaftsverantwortliche nannte die Gründe für den Erfolg: "Unsere Mannschaft ist insgesamt sehr jung, aber genau das ist auch eine unserer größten Stärken. Wir haben viel Energie, Tempo und Hunger. Gleichzeitig bringen die erfahrenen Spieler die nötige Ruhe und Stabilität rein." Weiter führte er aus: "Was uns aber besonders auszeichnet, ist der enorme Teamgeist und die sehr gute Stimmung innerhalb der Mannschaft. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg, wir ziehen alle an einem Strang. Dazu haben wir einen sehr guten Trainer, der das Team perfekt einstellt und ein sehr gutes Gefühl für die Mannschaft hat. Dieses Gesamtpaket macht uns aktuell so stark." "Wir haben großen Willen" Um einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga gehen zu können, braucht das Team von Hakan einen Erfolg im Top-Spiel gegen Eiberg. Ilkkan sagte mit Blick auf die Tabelle: "Wir glauben auf jeden Fall an den Aufstieg, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt stehen. Dass Preußen Eiberg punktgleich ist, zeigt, wie eng es ist. Am Ende wird entscheidend sein, wer konstanter ist."