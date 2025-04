Onur Acer behält im Topspiel die Nerven

🥈 Kevin Bauder vom FV 08 Unterkochen in der Bezirksliga Ostwürttemberg 🥉 Patrick Bader (25) von der SGM Jagstheim/Onolzheim in der Kreisliga B7 Rems-Murr-Hall

Der 29-jährige Torhüter Onur Acer avancierte im Topspiel der Kreisliga A3 Donau zum entscheidenden Rückhalt für sein Team. Im Duell des Zweiter gegen den Dritter bewahrte er nicht nur die knappe Führung, sondern sicherte seinem Team auch die Null. In der 40. Spielminute parierte er einen Strafstoß gegen die SGM Ingstetten/Schießen, der zum Ausgleich hätte führen können. Mit seiner starken Leistung trug Acer maßgeblich zum wichtigen Sieg bei und krönte seinen Auftritt mit seiner zweiten weißen Weste in dieser Saison.

🧤 Über Catch and Keep:

Catch & Keep ist eine stark wachsende und beliebte Torwarthandschuh-Marke aus Deutschland. Als Experten für Profi Torwart-Equipment stehen wir für Qualität, Innovation, Authentizität und Nähe zu unseren Keepern auf den Plätzen da draußen. Schnelle Lieferzeiten und eine hohe Servicequalität ist selbstverständlich für uns. Das begeistert bereits eine starke Keeper-Community von aktuell über 75.000 Torhütern.

Sämtliche Produkte von Catch & Keep werden von Keeper für Keeper entwickelt. Zusätzlich verzichtet das Unternehmen auf teure Sponsorings von Profi-Torhütern, um dir Torwarthandschuhe in ausgezeichneter Qualität zu einem hervorragendem Preis anbieten zu können. Du findest alle Produkte von Catch & Keep jetzt hier!