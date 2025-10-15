Online-Seminar „Smarte Lösungen für die Sportplatzpflege“ am 4.11.

Die Pflege von Sportplätzen ist zeit- und kostenintensiv aber unbedingt nötig, denn der Sportplatz ist die Grundlage des Spiels. Um hier einerseits das Budget und Personal zu entlasten und andererseits einen optimalen Sportrasen zu gewährleisten, bietet Husqvarna eine Palette an Automower und CEORA Mähroboter an. Das diese Technologie hervorragend funktioniert, haben unzählige Sportvereine in Deutschland bereits erlebt.

Welche Lösung für welche Anforderung die Ideale für Ihren Verein ist, welche wirtschaftlichen Vorteile die Husqvarna Mähroboter bieten und wie Husqvarna Mähroboter grundsätzlich funktionieren kann man im Online Seminaren im Herbst erfahren. Und natürlich werden Ihre Fragen live beantwortet.

Nutzen Sie diese unverbindliche und kostenfreie Informationsmöglichkeit. Die Seminare richten sich an Platzwarte und Entscheider aus Sportvereinen und Kommunen. Hier der Link zur Anmeldung:

https://forms.office.com/e/ER1TdZf7Ws