Onken verlängert in Jeddeloh

– Foto: SSV Jeddeloh

Der SSV Jeddeloh II hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Stammtorhüter Moritz Onken bleibt dem Regionalligisten erhalten und hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der Schlussmann war erst vom BSV Kickers Emden an den Küstenkanal gewechselt und spielte sich unmittelbar zur festen Größe zwischen den Pfosten.

Besonders die laufende Spielzeit machte deutlich, welchen Stellenwert der Torhüter inzwischen besitzt. Onken überzeugte mit konstanten Leistungen und war mehrfach ein entscheidender Faktor für den sportlichen Erfolg des Tabellen­dritten der Regionalliga Nord. Vor allem im Pokal avancierte der Keeper zum Unterschiedsspieler. In beiden Elfmeterschießen hielt er seine Mannschaft mit starken Paraden im Wettbewerb und entwickelte sich zum Matchwinner.

Dass der Verein den eingeschlagenen Weg mit dem Torhüter fortsetzen möchte, machte Sportchef Olaf Blancke deutlich: „Wir freuen uns, dass Mo weiterhin unsere Nummer eins im Tor sein wird. Er hat eine tolle Saison gespielt und wir sind von seinen Qualitäten überzeugt.“