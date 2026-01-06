Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
O’Neill zurück bei Celtic: Nancy nach 32 Tagen raus
Martin O’Neill kehrt als Cheftrainer zu Celtic Glasgow zurück und soll den Serienmeister nach der Blitz-Entlassung von Wilfried Nancy wieder in die Spur bringen. Nur gut einen Monat nach seiner eigenen Ablösung übernimmt der 73-Jährige die Mannschaft erneut bis Saisonende und steht damit für einen klaren Kurswechsel der Klubführung.
Celtic hatte Wilfried Nancy Anfang Dezember mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet und ihm die Aufgabe übertragen, attraktiven, offensiven Erfolgsfußball zu liefern. Der frühere Erfolgscoach von Columbus Crew trat damit die Nachfolge von Martin O’Neill an, der nach dem Rücktritt von Brendan Rodgers interimsweise übernommen und sieben seiner acht Spiele gewonnen hatte.
Unter Nancy geriet Celtic jedoch sportlich ins Rutschen: Nur zwei Siege aus acht Pflichtspielen, sechs Niederlagen und ein 1:3 im Old Firm gegen die Rangers ließen die Stimmung im Umfeld rasch kippen. In der Liga fiel der Klub auf Rang zwei zurück, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Hearts, zudem setzte es eine bittere Finalniederlage im Ligapokal gegen St. Mirren.