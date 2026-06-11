Omid Saberdest tippt den 34.Spieltag der Berlin-Liga

Omid Saberdest – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 34.Spieltag tippt Omid Saberdest vom TSV Rudow

Füchse Berlin - TSV Rudow Berlin Die jungen Spieler werden zeigen was in Ihnen steckt ⚽ mein Tipp: 0:3

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - VSG Altglienicke II

VSG mit bitterem Abstieg

⚽ mein Tipp: 3:1

SFC Stern 1900 - Polar Pinguin Berlin

Polar leider in der Schlussphase versagt. Viel Erfolg in Landesliga!

⚽ mein Tipp: 2:0

SV Empor Berlin - Berlin Türkspor

Empor Offensive zu flink auf dem großen Rasen. Kapan mit Ehrentreffer

⚽ mein Tipp: 6:1

Frohnauer SC 1946 - SV BW Hohen Neuendorf

Frohnau kriegt den Sieg geschenkt vom Nachbarn

⚽ mein Tipp: 3:1

Berliner SC - SC Staaken

Staaken gewinnt knapp

⚽ mein Tipp: 2:3

TSV Mariendorf 1897 - SSC Südwest 1947

Südwest ähnlich wie Polar mit teilweise guter Rückrunde. Aber es hat leider nicht gereicht am Ende

⚽ mein Tipp: 2:2

Wer ist Omid Saberdest?

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