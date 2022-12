Omerovic: Mix aus Guardiola, Ancelotti und Simeone wäre ein Vorbild Semir Omerovic,Trainer der AS Wintger, stand FuPa Luxemburg Rede und Antwort

Semir, was sind die Ziele in Wintger für die Rückrunde?

Wir haben den ersten Teil der Saison ganz gut gespielt, aber wir wissen auch, dass wir noch nichts erreicht haben. Wir müssen von Spiel zu Spiel weiterschauen, um unsere Ziele zu erreichen.

Werden im Winter Neuzugänge verpflichtet?

Natürlich versuchen wir jeden Tag, die Quantität und die Qualität des Teams zu verbessern. Wir sind auf dem richtigen Weg, ob man davon etwas realisieren kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.*



Hat sich der Favoritenkreis auf den Aufstieg in eurer Liga bestätigt?

Ja, das kann man so sagen, ich denke die ersten sechs Teams der Tabelle werden es unter sich ausmachen, aber entscheidend wird sein, wie man aus der Winterpause kommt.

Wie oft schaust du dir Spiele anderer Mannschaften ggf. von Ligakonkurrenten an?

Wenn du erfolgreich sein willst, musst du viel arbeiten. Wenn du Konstanz in der Liga haben willst, musst du deine Gegner respektieren. Entsprechend versuche ich, so viele Spiele wie möglich zu sehen oder so viel wie möglich über die Gegner zu erfahren.



Wie teilst du dir deine Aufgaben mit deinen Assistenten ein? Wer ist wofür verantwortlich?

Zunächst einmal möchte ich einen großes Lob und ein Dankeschön an Herr Jeannot Differding aussprechen. In einem Trainerteam ist die Loyalität der Mitarbeiter sehr wichtig und die haben wir.

Arbeitstechnisch ist es klar aufgeteilt: von Training zu Training habe ich einen klaren Plan, auf den wir uns einigen und zu dem er jederzeit seine Meinung und seine Ideen äußern kann, die ich auch sehr gerne annehme.



In wie weit arbeitest du mit modernen Trainingsmethoden wie z.B. Laufdatenmessung usw.?

Der Fußball und die Spieler haben sich mit den Jahren verändert, in sofern muss sich auch ein Trainer anpassen. Ich lege großen Wert auf die Videoanalyse. Für mich gibt es drei Kategorien von Spielern: die erste Kategorie spricht den Spieler an, die zweite zeigt dem Spieler es, und die dritte Kategorie ist, dass er sich selbst sehen muss, um zu verstehen.