Omeirat und Schmelz oben: Die Elf des Jahres der Kreisliga A1 Kassel Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Beckmann

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Ümit Cakir vom SBV 07 Kassel. Der Schlussmann wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. In der Kreisliga A1 kam Cakir für den SBV 07 auf 14 Einsätze. Die Dreierkette bilden Mirko Tanjić von DJK Zagreb Kroatien Kassel, Aron Rezene vom FSC Lohfelden II und Alex Melnikow von der SG Söhrewald. Tanjić wurde sechsmal nominiert und brachte 15 Tore sowie acht Assists ein. Rezene kam ebenfalls auf sechs Nominierungen mit fünf Toren und drei Vorlagen, Melnikow auf sechs Nominierungen sowie drei Treffer und eine Vorlage.

Im Mittelfeld führt Chris Maurer vom FSC Lohfelden II die Auswahl an. Er wurde siebenmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte sechs Tore sowie elf Assists. Neben ihm steht Alon Kotarska von DJK Zagreb Kroatien Kassel, der ebenfalls siebenmal nominiert wurde und mit 21 Toren sowie 17 Vorlagen herausragende Scorerwerte vorweist. Komplettiert wird die Reihe von Metin Kazak vom SBV 07 Kassel, der auf 16 Tore und 29 Assists kommt, sowie Nico Maurer vom FSC Lohfelden II mit vier Treffern und 20 Vorlagen. Im Angriff steht Christopher Schmelz von der SG Escherode/Uschlag. Der Offensivspieler wurde neunmal nominiert und erzielte in 20 Spielen starke 28 Tore bei neun Assists. Neben ihm stehen Ahmed-Jamal Omeirat vom SBV 07 Kassel, der mit 46 Toren und fünf Vorlagen die überragenden Werte dieser Elf liefert, sowie Leonard Mihaljevic von DJK Zagreb Kroatien Kassel, der mit 17 Treffern und 22 Assists ebenfalls glänzte.