Omayrat trifft doppelt – ASV Mettmann überzeugt

Auf Sinan Kurt traf der ASV Mettmann jüngst noch in der Bezirksliga. – Foto: Sascha Köppen

ASV Mettmann – 1. FC Viersen 3:1 (1:0). Da Rot-Weiß Wülfrath am späten Donnerstagabend aufgrund von Personalproblemen das vereinbarte Testspiel kurzfristig absagte, sprangen die Viersener am Sonntag ein. Der ehemalige Ober- und Landesligist stieg gerade erst aus der Bezirksliga ab, arbeitet aber offensichtlich am direkten Wiederaufstieg.

Das dokumentieren die Verpflichtungen von einigen bereits in höheren Spielklassen aufgelaufenen Kickern. An der Spitze der vom MSV Düsseldorf geholte Sinan Kurt. Der 29-jährige Mittelfeldmann stand in seiner besten Zeit bei Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und Bayern München unter Vertrag. Der Ex-Profi spielte ordentlich mit, setzte aber keine spektakulären Akzente. Dafür zuständig waren direkt am Anfang die Mettmanner, als Ilyas Elkhattabi das Zuspiel von Ibo Omayrat in der zweiten Minute zur Führung verwertete.

Der ASV in der Folge mit mehr Ballbesitz. Viersen verlegte sich mehr aufs Konterspiel. Wohl auch, um mit den Kräften hauszuhalten, schließlich war es für die Mannschaft von Trainer Stephan Houben nach dem 5:0 tags zuvor gegen den B-Kreisligisten SC Hardt bereits das sechste Testspiel. Der vom 1. FC Wülfrath gewechselte Omayrat (23., 35.) hätte erhöhen können, während auf der Gegenseite (41.) Schlussmann Semih Demirhat klasse gegen den frei vor ihm auftauchenden ehemaligen Regionalligaspieler Vasileios Dedidis (BFC Dynamo, Carl Zeiss Jena) parierte. Ganz am Ende (44.) scheiterte Toni Markovic an FCV-Keeper Umut Celik.