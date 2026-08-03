Omarkhiel trifft doppelt im Innerstetal

– Foto: Friedhelm Brauner

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig aus der Bezirksliga 2 ist mit einem verdienten 4:1-Erfolg beim SV Innerstetal aus der Bezirksliga 3 in die nächste Runde des Bezirkspokals eingezogen. Schiedsrichter David Amon Baresch leitete die Partie. Den Grundstein legten die Gäste bereits in der ersten Halbzeit durch ein Eigentor (18.), ehe Murat Dag unmittelbar nach der Pause zum zwischenzeitlichen 1:1 ausglich (48.). Anschließend sorgten Masirullah Omarkhiel (57. und 4:1) sowie Batuhan Karabudak (72.) für den letztlich klaren Erfolg der Braunschweiger.

Nach Ansicht Izigüzels hätte seine Mannschaft bereits vor der Pause deutlicher führen können. „In der ersten Halbzeit hätte es auch höher zur Führung gehen können. Es war leider nur das 1:0, ein Eigentor nach einer Flanke von Khaled“, erklärte er.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Tolga Izigüzel nach dem Schlusspfiff. „Es war wirklich ein gutes Spiel von uns. Bei den Wetterbedingungen haben wir das wirklich sehr gut gemacht“, lobte er den Auftritt seiner Mannschaft. Vor allem mit dem Spiel gegen den Ball und der Kontrolle über die Begegnung war er einverstanden: „Wir hatten sehr viel Ballbesitz, gefühlt über 60 Prozent. Wir hatten das ganze Spiel eigentlich im Griff. Der Gegner lauerte auf Konter, aber das war nur ein- oder zweimal der Fall.“

Der Ausgleich direkt nach Wiederbeginn gefiel dem Verantwortlichen dagegen überhaupt nicht. „Wir kamen nicht so gut aus der Pause. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen, ein bisschen konzentrierter“, sagte Izigüzel. Positiv sei jedoch gewesen, wie seine Mannschaft reagierte: „Wir haben uns nach dem Gegentor schnell wieder gefangen.“

Die Gäste erhöhten anschließend den Druck und stellten die Weichen auf Sieg. „Dann haben wir weiter Druck gemacht, haben durch Masi das 2:1 gemacht, durch Batuhan das 3:1 und das 4:1 dann wieder durch Masi“, fasste Izigüzel die entscheidende Phase zusammen.

Am Ende sprach der Braunschweiger von einer geschlossenen Mannschaftsleistung: „Wie gesagt, sehr souverän, gute Mannschaftsleistung. Trotz einiger Ausfälle sind wir derzeit sehr gut drauf und freuen uns auf das Spiel jetzt am Sonntag gegen Lengede.“ Mit diesem überzeugenden Pokalauftritt reist der VfB Rot-Weiß Braunschweig jedenfalls mit viel Selbstvertrauen in die kommende Ligapartie.

SV Innerstetal – VfB Rot-Weiß Braunschweig 1:4

SV Innerstetal: Murat Dag - Trainer: Timo Rewitz

VfB Rot-Weiß Braunschweig: Batuhan Karabudak, Masirullah Omarkhiel - Trainer: Tolga Isigüzel

Schiedsrichter: David Amon Baresch

Tore: 0:1 (18. Eigentor), 1:1 Murat Dag (48.), 1:2 Masirullah Omarkhiel (57.), 1:3 Batuhan Karabudak (72.)