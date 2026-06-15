Omar Issa wechselt aus Brinkum zum TuS Pewsum

– Foto: FOTOBLUETE BIRGIT MUELER

Der TuS Pewsum hat via Instagram einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Vom Brinkumer SV aus der Bremen-Liga wechselt Ramon Issa zum ostfriesischen Verein.

Der 24-Jährige wurde in der Jugend beim JFV Leer ausgebildet und sammelte seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich beim VfL Germania Leer in der Landesliga. Anschließend gehörte Issa zum Kader des Regionalligisten BSV Kickers Emden und lief dort fünf Mal auf, ehe er für BW Papenburg und den SV Wilhelmshaven auflief. Für beide Vereine sammelte er zudem Spielpraxis in der Oberliga.

Zuletzt stand der Offensivspieler beim Brinkumer SV unter Vertrag und stellte dort seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. In der vergangenen Saison erzielte Issa zehn Tore in 20 Spielen in der Bremen-Liga und stand dabei 15 Mal in der ersten Elf.