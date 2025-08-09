Oma Erika erneut zu Gast im Donaustadion

Mit 85 Jahren noch einmal den Herzensverein live erleben – für Aue-Kultoma Erika ist das längst mehr als nur ein Fußballspiel. Beim Gastspiel des FC Erzgebirge Aue im Ulmer Donaustadion war sie erneut mit ihrer Enkelin Heike vor Ort. Die Begegnung wurde nicht nur für sie, sondern auch für viele Fans zu einem besonderen Moment.

Erst Ende März 2024 hatte der erste Besuch von Oma Erika im Donaustadion beim Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Erzgebirge Aue für große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gesorgt. Nun, nur fast 1 1/2 Jahre später und kurz nach ihrem 85. Geburtstag am 2. August, kehrte sie ins Donaustadion zurück. „Also, ich freue mich sehr. Ich konnte mir das letzte Mal nicht vorstellen, nochmals hier ins Stadion zu kommen. Es ist mein Heimatverein, wobei ich schon als Jugendliche vom Erzgebirge weg bin. Damals wegen der großen Flüchtlingsgeschichte bin ich nach Ulm gekommen mit meinen Eltern. Aber wenn ich Erzgebirge höre, dann bin ich natürlich da.“

Fußball als Familientradition

Dass Fußball in ihrem Leben seit jeher eine große Rolle spielt, liegt auch an der familiären Prägung. „Meine zwei Männer haben auch Fußball gespielt. Mein Sohn spielt, seine Kinder spielen, die sind Schiedsrichter. Eine Tochter hat auch schon mal gespielt.“

Neben dem Stadionerlebnis pflegt sie den Kontakt zu anderen Aue-Anhängern – auch über weite Entfernungen hinweg. „Ich habe auch Kontakt mit einem Aue-Fan, der aus meinem Heimatdorf ist. Mit dem telefoniere ich regelmäßig. Das ist für uns beide eine große Freude, das ist wirklich toll. Es kann auch gut sein, dass er heute im Stadion ist.“

Ein Trikot als bleibende Erinnerung

Nur wenige Wochen nach ihrem ersten Stadionbesuch im März 2024 erhielt Oma Erika ein besonderes Geschenk: In Zusammenarbeit mit dem SSV Ulm überreichte ihr Aue-Kapitän Martin Männel ein Trikot mit den Unterschriften der gesamten Mannschaft. „Ja, also ich habe ja nicht nur das Trikot erhalten, sondern auch einige Fanschals und ich habe eine Kaffeetasse. Ich weiß gar nicht, was alles.“ Das Trikot trug sie auch bei ihrem jüngsten Besuch – und zog damit erneut die Aufmerksamkeit der mitgereisten Aue-Fans auf sich.

Wieder herzlich empfangen

Wie schon im Frühjahr erlebte sie auch diesmal große Herzlichkeit von den Anhängern des FC Erzgebirge Aue. Noch vor dem Anpfiff boten ihr erneut Fans Fanutensilien an. Ihren Platz hatte sie, gemeinsam mit Enkelin Heike, direkt vor dem Auswärtsblock der Auer.

Heike genießt die gemeinsamen Erlebnisse mit ihrer Großmutter in vollen Zügen. „Ja, das ist geil. Also, mein Plan ist nicht nur nächstes Jahr nochmal hier im Donaustadion zu sein, sondern wenn möglich auch beim nächsten Heimspiel in dieser Saison gegen Ulm in Aue zu sein. Wenn es irgendwie geht.“