OM-Derby und Spitzenspiel! Garrel empfängt Mühlen am Ostermontag

„Ein Spiel, auf das man sich wieder freuen kann. Ein OM-Derby, ein Spitzenspiel“, blickt Mühlens Trainer Andreas Hinrichs voraus. Besonders die Kulisse dürfte eine große Rolle spielen: „Garrel ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich den höchsten Zuschauerschnitt in der Liga hat. Da kommen in der Regel mindestens 400.“ Auch die äußeren Bedingungen passen: „Ich glaube, dass wir uns da auf eine super Kulisse einstellen können.“

Sportlich wartet auf Mühlen eine enorme Herausforderung. „Das wird natürlich ein richtig schwerer Brocken für uns“, so Hinrichs. Der Gegner befindet sich aktuell in Topform: „Garrel ist sicherlich die Mannschaft der Stunde, hat alle Spiele 2026 gewonnen, ist sehr gefestigt und sehr selbstbewusst.“ Zudem sei das Team individuell stark besetzt: „Eine abgezockte Mannschaft mit guten Eins-gegen-eins-Spielern in der Offensive, mit viel Tempo und gerade auch zu Hause besonders stark.“ Garrel verlor in zehn Heimpartien nur ein Spiel und hat mit 43 Punkten nach 20 Spielen die besten Karten im Titelrennen.

Die tabellarische Situation erhöht den Druck auf die Gäste: „Wir haben ein Spiel mehr gespielt und einen Punkt weniger. Wenn wir verlieren, wäre Garrel vier Punkte weg und hätte immer noch ein Spiel weniger. Das wäre schon eine Hypothek für den Rest der Saison.“ Die Mühlener sind allerdings seit drei Partien gegen Garrel unbesiegt und gewannen das Hinspiel beachtlich mit 5:1. Vielleicht ein gutes Omen.